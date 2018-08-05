آيزينكوت خلال اجتماع الكابينت: الجيش الإسرائيلي مُستعد للتعامل مع أي سيناريو





بدوره، أطلع غادي ايزينكوت، رئيس أركان جيش الاحتلال، وزراء الحكومة الإسرائيلية خلال الاجتاع، على الوضع في قطاع غزة، حيث قال: "إن الجيش الإسرائيلي مُستعد للتعامل مع أي سيناريو".





بدوره، أفاد موقع (ريشت كان) الإسرائيلي، بأن تقديرات اجتماع الكابينت تقول: "إن هناك فرصة ضئيلة للتوصل لتسوية طويلة الامد في قطاع غزة، لا سيما أن هناك العديد من العقبات في الطريق تتمثل في عدم المصالحة في الجانب الفلسطيني".





وقال الموقع: "إن التقديرات تقول إن اسرائيل تدرك بأنه بدو تحقيق انجازات لحركة حماس في غزة سنكون على استعداد للذهاب إلى صراع".

رام الله - دنيا الوطنانتهى اجتماع المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي (الكابينت) الذي عقد مساء اليوم الأحد، لمناقشة الترتيبات الأمنية في قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع (واللا) الإسرائيلي.