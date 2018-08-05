شؤون فلسطينية

آيزينكوت خلال اجتماع الكابينت: الجيش الإسرائيلي مُستعد للتعامل مع أي سيناريو

آيزينكوت خلال اجتماع الكابينت: الجيش الإسرائيلي مُستعد للتعامل مع أي سيناريو
رام الله - دنيا الوطن
انتهى اجتماع المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي (الكابينت) الذي عقد مساء اليوم الأحد، لمناقشة الترتيبات الأمنية في قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع (واللا) الإسرائيلي.

بدوره، أطلع غادي ايزينكوت، رئيس أركان جيش الاحتلال، وزراء الحكومة الإسرائيلية خلال الاجتاع، على الوضع في قطاع غزة، حيث قال: "إن الجيش الإسرائيلي مُستعد للتعامل مع أي سيناريو".

بدوره، أفاد موقع (ريشت كان) الإسرائيلي، بأن تقديرات اجتماع الكابينت تقول: "إن هناك فرصة ضئيلة للتوصل لتسوية طويلة الامد في قطاع غزة، لا سيما أن هناك العديد من العقبات في الطريق تتمثل في عدم المصالحة في الجانب الفلسطيني".

وقال الموقع: "إن التقديرات تقول إن اسرائيل تدرك بأنه بدو تحقيق انجازات لحركة حماس في غزة سنكون على استعداد للذهاب إلى صراع".

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