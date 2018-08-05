عبد القادر يدعو لإيجاد حوار بين الحكومة الفلسطينية وشركة كهرباء القدس

رام الله - دنيا الوطنأكد حاتم عبد القادر عضو المجلس الثوري في حركة فتح، أمين سر المؤتمر الوطني الشعبي للقدس، على ضرورة إيجاد حلول عن طريق الحوار للأزمة بين الحكومة الفلسطينية وإدارة شركة كهرباء محافظة القدس . وقال عبد القادر أن أي طرف يعتقدان أن لديه خيارات أخرى غير الحوار هو واهم.وأكد عبد القادر أن القوى الوطنية والإسلامية في القدس تتابع باهتمام تطورات الأزمة وتدفع باتجاه تأكيد وترسيخ منهج الحوار من أجل الوصول إلى تفاهمات وحلول بشأن الإشكالات العالقة.وقال عبد القادر أن ممثلين عن القوى الوطنية سيشاركون في جلسة الاستماع والمساءلة التي ستعقدها مؤسسة أمان في رام الله يوم غد الاثنين والتي نتمنى أن تفضي إلى انفراج يفتح باب الحوار بين الطرفين.وأضاف عبد القادر أنه تم دعوة ممثلي القوى الوطنية والإسلامية في القدس إلى جلسة بعد ظهر غد لتقييم الموقف في ضوء مجريات جلسة الاستماع في مؤسسة أمان، لاتخاذ الموقف الوطني تجاه الأزمة، غير أن عبد القادر أكد أن موقف القوى الوطنية والإسلامية في القدس يرفض أي لغة غير الحوار، وأن أي قرار متسرع وغير وازن للمس بالشركة أو إداراتها سيكون مرفوضاً ولن يصمد على الصعيد الوطني.