التربية تكرم "أولياء الأمور" وتعلن إطلاق جائزة المجلس المميز

كرم وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم في طولكرم، اليوم الأحد، مجالس أولياء الأمور والأسر الصفية على مستوى الوطن، كما كرّم رؤساء أقسام النشاطات الطلابية في المديريات، معلناً إطلاق جائزة أفضل "مجلس أولياء أمور مميز" في مديريات التربية مطلع العام الدراسي المقبل؛ في خطوة تعكس روح الاهتمام بالشراكة بين التربية و"المجالس".







وحضر فعاليات التكريم ممثل محافظ طولكرم مصطفى طقاطقة، ومدير عام النشاطات الطلابية صادق الخضور، ومدير عام المتابعة الميدانية أيوب عليان، ومديري التربية والتعليم العالي وأولياء الأمور والطلبة المشاركين من الأسر الصفية والمؤسسات الشريكة وحشد من الأسرة التربوية.

رام الله - دنيا الوطنوفي هذا السياق، أكد صيدم الدور المهم لمجالس أولياء الأمور في دعم المسيرة التعليمية ومساندة الوزارة في جهودها التطويرية وخدمة غاياتها ومنطلقاتها؛ بما يؤسس لحالة من التكامل والتشاركية،وعبر الوزير عن اعتزازه بما جسده نهج الأسر الصفية من نجاحات لامست عديد الغايات المنشودة، مثمناً تعاون هذه المجالس الدائم مع الوزارة ومديرياتها وحرصها على توفير الإمكانات المتوافرة بما يسهم في تحقيق خدمات تربوية مختلفة.بدوره، أشاد طقاطقة بالجهود التي تبذلها وزارة التربية وقيادتها وكوادرها من أجل رفعة شأن التعليم والنهوض به في عديد المجالات، مثمناً في الوقت ذاته دور مجالس أولياء الأمور الذي يجسد روح الانتماء للمؤسسة التربوية ودعمها ومساندتها في عديد المجالات.من جهتها، أكدت مديرة تربية طولكرم سلام الطاهر ضرورة تعزيز العلاقة مع مجالس أولياء الأمور؛ نظراً لتعاونها الكبير مع وزارة التربية ومديرياتها، معبرةً عن شكرها وتقديرها للوزير صيدم على اهتمامه بتفعيل العلاقة مع الجهات الداعمة للتعليم؛ وكذلك لجميع القائمين على هذه الفعالية.وفي كلمة مجالس أولياء الأمور، أشار فاروق غنايم إلى اهتمامه بمساندة العملية التعليمية التعلمية، وتوظيفه لكل الطاقات؛ لغرس قيم الانتماء لدى الطلبة، مشيداً بدور الوزارة وقيادتها وكافة المؤسسات الشريكة على تعاونها الدائم مع هذه المجالس.وتخلل التكريم عدة فقرات فنية غنائية وفي نهاية الفعالية تم توزيع الهدايا والدروع التقديرية على المكرمين.