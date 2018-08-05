توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة النقد واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية

وبدوره أثنى خليل رزق على عمل سلطة النقد ودورها في تحسين وتطوير بيئة العمل المصرفي، واهتمامها بمؤسسات القطاع الخاص وتطورها وتسهيل وصولها لروافد الائتمان وحمايتها من التعثر والمحافظة على ديمومتها ومنجزاتها٬ مشيراً إلى أن توقيع المذكرة يخدم تعزيز وتمكين منشئات القطاع الخاص لتفعيل دورها في بناء اقتصاد وطني فلسطيني يقوده قطاع قادر على التعامل مع متطلبات العولمة وسياسة الأسواق المفتوحة من حيث القدرة على المنافسة.

رام الله - دنيا الوطنوقّع محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، اليوم في مقر سلطة النقد برام الله، مذكرة تفاهم مع رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية السيد خليل رزق، تقضي بأن يزود اتحاد الغرف التجارية سلطة النقد الفلسطينية بالبيانات الديموغرافية للمنشئات المسجلة لدى اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية٬ لتقوم سلطة النقد بدورها بالإفصاح عنها للمصارف ومؤسسات الإقراض وشركات التأجير التمويلي٬ وذلك لتسهيل وصول قطاع المنشئات لروافد الائتمان.وأكد المحافظ أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في سياق قيام سلطة النقد بواجباتها ومسؤولياتها الهادفة إلى ضمان سلامة واستقرار العمل المصرفي والرقابة عليه وضمان استقراره وتشجيع النمو الاقتصادي في فلسطين بما يشمل تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز وصوله إلى روافد الائتمان وفقاً للسياسة العامة للسلطة الوطنية.جدير بالذكر أن اتحاد الغرف التجارية يقوم بإدارة قاعدة بيانات شاملة عن المنشآت المسجلة لدى كافة الغرف التجارية في فلسطين، وهو الجهة التي تتولى عملية التنسيق والتوجيه للغرف الفلسطينية كافة.