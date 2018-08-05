عبر الغاز الطبيعي الإسرائيلي.. مصر تُقدم مقترحاً لحل أزمة الكهرباء بغزة

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (واللاه) الإسرائيلي، إن مصر قدمت مقترحاً لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة عن طريق ضخ غاز إسرائيلي من خزان لفيتان إلى غزة.



وأوضح الموقع الإسرائيلي، أنه وفي إطار الخطة لتسوية طويلة الأمد في قطاع غزة، قدّمت مصر مقترحًا لضخ الغاز الطبيعي من خزان "لفيتان" إلى قطاع غزة، مشيراً إلى أن المقترح تمت مناقشته في محادثات يديرها المصريون ومبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف في القاهرة، وأن الحديث عن خطة تدريجية، مبنية على مراحل حسب التطورات، وبشرط أن تحافظ حماس على الهدوء والتهدئة.وأضاف الموقع، أنه في المرحلة الأولى، من المخطط أن يتم توريد غاز طبيعي من الخزان مباشرة لمحطة الطاقة القائمة في القطاع، وفي المرحلة الثانية من المخطط إقامة مركز طاقة كامل في سيناء، بين معبر نيتسانا وكرم أبو سالم، بهدف تقديم كل احتياجات غزة وسيعتمد على الغاز الطبيعي الإسرائيلي من "لفيتان".وأكد الموقع، أن المقترح تمت مناقشته في إسرائيل، لكن لم يتم التوصل بعد لاتفاقات بشأنه، وكذلك لم يتم التوصل لاتفاق بين مصر وبين الشركات التي تمتلك خزان "لفيتان" ومن مكتب رئيس الحكومة اختاروا عدم التطرق لمثل تلك الأحاديث.