شؤون فلسطينية

أبوسيف: الفصائل لن تكون شاهد زور على اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل

أبوسيف: الفصائل لن تكون شاهد زور على اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل
الناطق باسم حركة فتح - عاطف أبو سيف
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق باسم حركة (فتح)، إن الفصائل الفلسطينية لن تكون شاهد زور على ما يجري الحديث عنه من اتفاقات بين حركة حماس وإسرائيل.

وأضاف أبو سيف، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن حركته ترفض التعامل مع القضية الفلسطينية كأجزاء منفردة فهي قضية واحدة ومصير واحد تقوده القيادة والشعب، مطالباً حركة حماس أن لا تستخدم الفصائل وسيلة لتمرير ما تريد.

بدوره، حذر أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني، حركة حماس من القبول بهدنة طويلة الأمد مع الاحتلال مقابل مساعدات إنسانية على حساب الوحدة الوطنية.

ودعا الفتياني، في تصريحه لإذاعة (صوت فلسطين) الرسيمة حماس لرفض أي تهدئة لا تضمن لشعبنا الاستقلال وتحقيق الوحدة الوطنية، مؤكداً على ضرورة إنهاء الانقسام للوقوف أمام كل المحاولات الرامية لتصفية مشروعنا الوطني.

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