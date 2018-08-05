حماس: سلوك فتح يقطع الطريق أمام جهود إنهاء معاناة غزة

رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنه الحركة تسعى لإنهاء معاناة قطاع غزة وتبذل قيادتها المركزية في سبيل تحقيق ذلك جهودًا جبارة مع الكل الوطني الفلسطيني، ومع المصريين والمسؤولين الأمميين بهدف رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة وإنهاء الإجراءات، وتحقيق الوحدة والمصالحة؛ لينعم شعبنا بالأمن والأمان بلا حصار وبلا عدوان وبلا أزمات.







واستهجنت الحركة، في تصريح صحفي مقتضب، الأحد، ما أسمته "السلوك السلبي لحركة فتح وهجومها الإعلامي غير المسؤول والمتواصل"، مشيرةً إلى أن ذلك يهدف إلى قطع الطريق أمام إنجاح أي جهود وطنية ومصرية وإقليمية وأممية لتحقيق الوحدة وإنهاء معاناة أهلنا في القطاع، وإبقاء غزة تحت القصف والأزمات والحصار.

