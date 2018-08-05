ميناء بالإسماعيلية ومطار بسيناء.. يديعوت تكشف تفاصيل اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إن اتفاق التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل يتضمن هدنة لمدة خمس سنوات مع وجود خيار لتمديدها، تشمل وقف أعمال المقاومة بين قطاع وإسرائيل.





وأوضحت الصحيفة، أن الاتفاق يشمل إزالة الحواجز الاقتصادية عن القطاع، جلب المانحين لتمويل المياه والكهرباء في قطاع غزة وإعادة بناء البنية التحتية والمنازل التي دمرت، ثم إنشاءء ميناء بحري في الإسماعيلية ومطار في سيناء.







وأضافت: "في المرحلة الأخيرة صفقة تبادل أسرى، بيد أن كلا الطرفين غير راضين عن هذا المضمون"، لافتةً إلى ان الاتفاق لم يتطرق إلى العلاقة بين قطاع غزة والضفة الغربية كما لو كانوا يتحدثون عن كيانين منفصلين.







وتابعت: "السلطة الفلسطينية إذا رغبت ستقيم علاقات مع الأردن، وستقيم غزة تدريجياً علاقات وثيقة مع مصر، وسوف تكون هذه الروابط قريبة جداً لدرجة أنها لن تحتاج إلى معبر كم أبو سالم لنقل البضائع إلى غزة".

