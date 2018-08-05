شؤون فلسطينية

مجدلاني: هدنة حماس مع إسرائيل قد تقود لمستنقع (صفقة القرن)

مجدلاني: هدنة حماس مع إسرائيل قد تقود لمستنقع (صفقة القرن)
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير - أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، من خطورة اتفاق حماس مع الجانب الاسرائيلي، معرباً عن أمله بأن لا تصب الهدنة طويلة المدى في مستنقع صفقة القرن.

وقال مجدلاني في حديث لتلفزيون فلسطين عبر برنامج ملف اليوم:" أن أي اتفاق مع الجانب الاسرائيلي يجب أن يكون وطنيا وليس اتفاقا بين حركة حماس واسرائيل، فحماس ليس لها أي صفة تمثيلية لتعقد اتفاقيات مع اسرائيل"، مضيفاً:" إن صفة حماس التمثيلية أنها تنظيم سياسي استولى على قطاع غزة بانقلاب عسكري".

وأكد أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس معني برفع الحصار عن قطاع غزة، وبان القيادة ستكون مساندة لأي إجراء قد يؤدي لرفع الحصار عن القطاع.

وأعرب عن أمله بأن لا تصب صفقة الهدنة طويلة المدى في مستنقع صفقة القرن، وأن لا يكون ذلك مقدمة ليعتقد البعض أنه اذا عقد اتفاقا مع الجانب الاسرائيلي من الممكن أن يكون  شريكا معه في مشروع التصفية الاميركي لإقامة كيان سياسي في قطاع غزة وليشكل ضربة للمشروع الوطني الفلسطيني ولتصفية حل الدولة الفلسطينية المستقلة، محذراً من خطورة ذلك ومن خطورة ما اسماه اللعب في المصير الوطني المشترك، داعيا حماس لكي تدرك أن المسير في هذا الاتجاه هو لعب خطير جداً ويقوض كل نضال شعبنا على مدار السبعين عاماً الماضية.

وحول مبادرة ميلانيدوف التي طرحها للتهدئة مع اسرائيل مقابل تخفيف الحصار عن قطاع غزة، قال مجدلاني:" ملادينوف عرض بعض الأفكار على القيادة الفلسطينية مع الاسرائيليين وحماس والاشقاء في جمهورية مصر، ونحن رأينا أنه لا يمكن فصل الازمة الانسانية في قطاع غزة عن الوضع السياسي، فالازمة الانسانية والمعيشية  التي يعاني منها شعبنا هي محصلة لسياسة الحصار والاغلاق الاسرائيلي البري والبحري وبالتالي الذي يتحمل المسؤولية عن هذ ا الوضع هو الاحتلال الاسرائيلي، كما تتحمل حماس المسؤولية من خلال تهربها من المصالحة وانهاء الانقسام زاد من معاناة شعبنا.

وقال مجدلاني حماس تريد معالجة الوضع الانساني بمعزل عن الوضع السياسي، وتعتقد أن رفع الحصار وتقديم العون الدولي لشعبنا في قطاع غزة من شانه تعزيز أوراقها التفاوضية ووجودها كسلطة أمر واقع في غزة.

وحول لقاءات القاهرة من أجل تحقيق المصالحة، قال مجدلاني:" حتى اللحظة الراهنة الحوارات بين حركتي فتح وحماس والمخابرات المصرية مستمرة ونحن نتمسك نصا وروحا باتفاق الثاني من أكتوبر للعام الماضي وندعو إلى استئناف تطبيقه منذ النقطة التي توقف عندها، مع إعادة جدولة لتطبيق الاتفاق وفي إطار سقف زمني محدد وملموس، بدءاً بتمكين حكومة الوفاق الوطني، وانتهاءاً باجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ، فنحن لسنا بحاجة حوارات جديدة".

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