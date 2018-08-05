(فتح) تشارك في اجتماع حماس بالفصائل الفلسطينية في غزة

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



أكد الناطق باسم حركة فتح، عاطف أبو سيف، أن حركة فتح ستشارك في اجتماع الفصائل الفلسطينية مع حركة حماس المقرر عقده عصر اليوم الأحد.







وقال أبو سيف، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن حركته ستشارك ضمن القوى الوطنية والإسلامية، حيث أن الدعوة وجهتها حماس لها وبالتالي فإن الدعوة لم توجه رسمياً لحركة فتح.







وأضاف: "نحن ذاهبون لبحث ملفات فلسطينية وليس للحوار مع حركة حماس، وهذا يأتي في سياق تفاعلنا مع القضايا الفلسطينية، خاصة بعد إيقافنا لقرار مقاطعة لجنة القوى الوطنية والإسلامية بعد قرارات (اونروا) الأخيرة".







يذكر أن حركة حماس ستلتقي الفصائل الفلسطينية اليوم الأحد في مدينة غزة لبحث الملفات الفلسطينية التي تعتبر التهدئة أبرزها.

