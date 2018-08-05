عودة تترأس الاجتماع الاول للجنة الانتخابات المركزية للغرف التجارية الصناعية

ترأست وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الأحد، الاجتماع الاول لأعضاء اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية، التي ستبدأ منتصف تشرين الاول/ اكتوبر المقبل.





ويترأس اللجنة القاضي بشار نمر من مجلس القضاء الأعلى، وبعضوية كل من اتحاد الغرف التجارية، وثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص، وممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني.





وبحثت اللجنة التحضيرات والترتيبات المراد تنفيذها بما يضمن انجاح اجراء الانتخابات التي تعتبر الرافعة الحقيقة لتحسين وتطوير مؤسسات الغرف التجارية، وتعزيز الشراكة وتحمل المسؤوليات تجاه تنمية الاقتصاد الوطني.





وأكدت اللجنة خلال اجتماعها الاول الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد الوطني، وضع خطة تنفيذية لسير العملية الانتخابية خلال الاسبوع الجاري للبدء في تنفيذها.

رام الله - دنيا الوطن