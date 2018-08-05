الوطنية موبايل تُشارك بتكريم طلبة امتحان (الإنجاز)

رام الله - دنيا الوطنكرمت الوطنية موبايل، إحدى شركات مجموعة Ooredoo العالمية- وبالشراكة مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني على امتداد قطاع غزة، آلاف الطلبة الناجحين في امتحان (الإنجاز) "الثانوية العامة".ويذكر أن عدد المتقدمين لامتحان (الإنجاز) بداية الشهر الحالي قد بلغ 72604 مشتركين، ونجح منهم 48420 مشتركاً بنسبة بلغت 66.69%، فيما قامت الوطنية موبايل بمشاركة الفرحة مع الناجحين من خلال تقديمها خدمة النتائج عبر الرسائل القصيرة مجاناً.وقامت الوطنية موبايل بالشراكة مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في قطاع غزة بتكريم ما يزيدة عن 1500 طالب/ة من المتفوقين في امتحان الإنجاز في قطاع غزة، ومن أبرز المؤسسات التي شاركت بالتكريم مديرية التربية والتعليم فرع خانيونس، مؤسسة هدف لحقوق الانسان، نقابة المهندسين، وراديو حياة.وذكر الرئيس التجاري التنفيذي لشركة الوطنية موبايل هيثم أبو شعبان، أن الوطنية موبايل، تشارك أبناء الشعب الفلسطيني كل المناسبات السارة والمهمة ومعروف لدى الجميع مدى أهمية النجاح في امحتان الإنجاز لدى الطلبة وأهاليهم، كما أكد أن تميز طلبتنا في امتحان الإنجاز هو خير دليل على مدى تحديهم لكافة الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة. وأضاف أبو شعبان، الوطنية موبايل تعنى دومًا بفئة الشباب، وتحاول كل جهدها لتقديم كل ما يمكن تقديمه لتعزيز دورهم في المجتمع، إن كان بالعمل داخل الشركة، أو من خلال الشراكات والرعايات التي تقدمها الوطنية موبايل في كافة المجالات.من جانبها، ثمنت نقابة المهندسين في شمال قطاع غزة على لسان مسؤول العلاقات العامة جهاد اللوح، الدور الذي وصفته بالريادي للوطنية موبايل لمشاركة بتكريم الطلبة المتفوقين في امتحان الإنجاز، ووجهت النقابة شكرها للوطنية موبايل على هذا الدور.كما وقامت الوطنية موبايل بتكريم طلبة الإنجاز المتفوقين في مدينة القدس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي.