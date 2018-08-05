الوزيرة عودة تترأس الاجتماع الاول للجنة الانتخابات المركزية للغرف التجارية الصناعية الفلسطينية

ترأست وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الأحد، الاجتماع الأول لأعضاء اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية، والتي ستبدأ منتصف تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.





وتضم اللجنة برئاسة القاضي بشار نمر، من مجلس القضاء الأعلى، وعضوية كل من اتحاد الغرف التجارية، وثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص، وممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني.





وبحثت اللجنة التحضيرات والترتيبات المراد تنفيذها بما يضمن إنجاح إجراء الانتخابات التي تعتبر الرافعة الحقيقة لتحسين وتطوير مؤسسات الغرف التجارية، وأداة مهمة لتعزيز الشراكة وتحمل المسؤوليات تجاه تنمية الاقتصاد الوطني.





وأكدت اللجنة خلال اجتماعها الأول، الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد الوطني على وضع خطة تنفيذية؛ لوضع سير العملية الانتخابية خلال الأسبوع الجاري؛ للبدء في تنفيذها.

رام الله - دنيا الوطن