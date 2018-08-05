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شؤون فلسطينية

بنك فلسطين يُوقع مذكرة تفاهم لرعاية نادي غزة الرياضي

بنك فلسطين يُوقع مذكرة تفاهم لرعاية نادي غزة الرياضي
رام الله - دنيا الوطن
وقع بنك فلسطين في مقر الإدارة العامة بمدينة غزة، مؤخراً مذكرة تفاهم لدعم ورعاية نادي غزة الرياضي "عميد الأندية الفلسطينية".

وجرى توقيع مراسم المذكرة بحضور فاروق الإفرنجي، رئيس نادي غزة الرياضي، وإبراهيم العشي، نائب رئيس نادي غزة الرياضي، ومن جانب البنك السيد علاء آل رضوان، نائب المدير العام لبنك فلسطين، وخلدون أبو سليم، مساعد رئيس دائرة العلاقات العامة والتسويق في قطاع غزة.

وتهدف رعاية البنك لنادي غزة الرياضي، للمساهمة في دعم النشاطات الرياضية المختلفة للنادي، والارتقاء بالرياضة الفلسطينية في قطاع غزة، حيث يعتبر نادي غزة الرياضي من أقدم نوادي القطاع، ويصنف ضمن أندية الدرجة الممتازة، فضلاً عن تحقيقه نجاحات كبيرة، وحصوله على ألقاب عديدة لمختلف البطولات الرياضية المحلية خلال السنوات الماضية.

كما يشرف النادي على عدد من الفرق الرياضية في مختلف المجالات الرياضية، من بينها: فرق كرة القدم بمختلف المستويات، وفرق لكرة السلة والتنس ورفع األثقال وكرة الطائرة وكرة اليد والملاكمة والكاراتيه والكيك بوكسينغ وغيرها.

من ناحيته، أكد آل رضوان بأن توقيع الاتفاقية، يأتي سنوات متتالية بهدف دعم نادي غزة الرياضي، أقم الأندية الرياضية الفلسطينية، كما تأتي هذه المبادرة المستمرة من جانب البنك إيماناً من رؤية بنك فلسطين تجاه المساهمة في تعزيز الرياضة في فلسطين والأندية النشطة بشكل خاص، وانطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية تجاه تحقيق تنمية اجتماعية ورياضية شاملة.

بدوره، ثمن رئيس نادي غزة الرياضي الدور الذي يقوم به البنك تجاه القطاع الرياضي، مقدماً شكره لبنك فلسطين وعلى رأسه السيد هاشم الشوا، رئيس مجلس الإدراة، وإلى طواقم الإدارة التنفيذية وأسرة البنك على جهودهم الكبيرة في دعم الحركة الرياضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الشراكة مع بنك فلسطين امتدت لعشرات السنين، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرص البنك تجاه مجتمعه ومؤسساته الرياضية وغير الرياضية، مشيراً الى أن نادي غزة الرياضي، سيستمر في إنجازاته؛ ليكون عند حسن ظن الجميع.

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