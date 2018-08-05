الخارجية: ماضون في تعميق الجبهة الدولية الرافضة للسياسات الأمريكية المنحازة للاحتلال

إسرائيل، الذين يتفاخرون بمخططاتهم الهادفة الى تصفية قضية اللاجئين ويرحبون بالتوجه الأمريكي المنحاز.



ودانت الخارجية، بأشد العبارات هذه المؤامرة والمشاركين فيها والداعمين لها، فإنها تحذر مجدداً من المخاطر الكارثية والتداعيات الخطيرة التي تحملها، وتدعو الدول كافة إلى التصدي لها والدفاع عن الشرعية الدولية وقراراتها، والى سرعة التحرك لإنقاذ (أونروا) وتحصينها وتحسين أوضاعها، بما يمكنها من أداء دورها إزاء اللاجئين الفلسطينيين، حتى نيل حقوقهم التي كفلتها الشرعية الدولية والقانون الدولي.





وتؤكد الوزارة أن شعبنا سيسقط هذه المؤامرة، كما أسقط عشرات المؤامرات السابقة، وأن الوزارة ماضية في عملها السياسي والدبلوماسي لتعميق الجبهة الدولية الرافضة للسياسات الأمريكية المنحازة للاحتلال والاستيطان.



رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية الفلسطينية: إن الهجمة الأمريكية الإسرائيلية تتصاعد على القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا العادلة والمشروعة، عبر جُملة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى شطب قضايا الحل الدائم التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، من خلال استبدال القانون الدولي والشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة ومرجعيات السلام الدولية، بسياسة إملاءات تقوم على محاولة فرض تغييرات جذرية واسعة النطاق على الأرض بما يخدم مصالح الاحتلال والإستيطان، والعمل على تسويقها كأمر واقع مفروض لا يمكن تجاوزه، وبالتالي، تؤدي المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية الكبرى إلى شطب معنى ومضمون أية مفاوضات مستقبلية.وأضافت الخارجية: في هذا الإطار، تأتي الحملة الإسرائيلية الأمريكية على قضية اللاجئين والمحاولات الرامية الى تفكيك (أونروا) وتجفيف مصادر تمويلها وإعادة تركيبها وتعريفها من جديد بعيداً عن الغاية التي أنشئت من أجلها خدمةً لمصالح الإحتلال وأهدافه، وهو ما يُصرح به علناً أركان اليمين الحاكم في