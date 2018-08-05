أبو بكر يستلم مهامه رئيساً لهيئة الأسرى والمحررين خلفاً لقراقع

رام الله - دنيا الوطنأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن اللواء قدري أبو بكر، تسلم مهامه رسمياً، كرئيس للهيئة، خلفاً للوزير عيسى قراقع، بحضور المدراء العامين في الهيئة، ورؤساء الوحدات.وأطلع قراقع، خلال مراسم الاستلام والتسليم، اللواء أبو بكر، وعدداً من أعضاء اللجنة الإدارية الجدد المكلفة بإدارة الهيئة، على كافة التفاصيل الإدارية والمالية والقانونية للمؤسسة، وعلى الأوضاع والظروف الصعبة، التي تحيط بقضية الأسرى في سجون الاحتلال على كافة الصعد.من جانبه، أكد أبو بكر، أن التحديات التي ستواجه الهيئة الإدارية الجديدة كبيرة، وفي مقدمتها القانون الإسرائيلي بخصم مخصصات عوائل الشهداء والأسرى من أموال الضريبة، التي تجبيها لصالح السلطة، والهجمة الإسرائيلية الشرسة على مشروعية النضال الفلسطيني، ومحاولة تجريمه دولياً.وأضاف: سنواصل وبتعاون كافة كواد الهيئة، مسيرة الدفاع عن الأسرى وذويهم والأسرى المحررين، لأن هذا واجب وطني وإنساني لا يمكن التفريط به.