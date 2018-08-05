شؤون فلسطينية

المخابرات والشرطة تضبطان مشتلاً طور الإنشاء لزراعة المخدرات غرب رام الله

المخابرات والشرطة تضبطان مشتلاً طور الإنشاء لزراعة المخدرات غرب رام الله
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت المخابرات العامة والشرطة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، مشتلاً طور الإنشاء لزراعة أشتال المخدرات في قرية المدية غرب رام الله.

وقال العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة: "بناءً على معلومات، وردت للمخابرات العامة، وإدارة مكافحة المخدرات بشرطة المحافظة، حول قيام أحد الأشخاص في بلدة المدية بزراعة وترويج أشتال المخدرات، على الفور  تحركت قوة من  المخابرات والشرطة للمكان، بعد استصدار إذن تفتيش من النيابة العامة، وعند الوصول للمكان، تم ضبط 15 شتلة من أشتال الماريجوانا، ومئات الأواني، التي تُستخدم في زراعة الأشتال وكميات كبيرة من الأسمدة ومئات الأمتار من أنابيب بلاستيكية للري، إضافة لمولدات للطاقة الكهربائية".

وأضاف ارزيقات: "تم ضبط الأشتال والأدوات، والتحرز عليها وجاري البحث لإحضار الشخص الشتبه به بإنشاء هذا المشتل".







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