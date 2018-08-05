‏65 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك منذ الصباح





وتستمر اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى بشكل يومي، بهدف استفزاز مشاعر المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس.





يشار إلى أنه قبل أسبوعين شهد المسجد الأقصى المبارك اقتحامات واسعة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه لباحات المسجد الأقصى، مما أسفر عن اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين، وقد أدى ذلك إلى إقدام قوات الاحتلال على إغلاق بوابات المسجد الأقصى لعدة ساعات، قبل ان تعيد فتحها مرة أخرى.

رام الله - دنيا الوطناقتحم 65 مستوطناً، باحات المسجد الأقصى المبارك، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن جهة باب المغاربة.