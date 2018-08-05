وزارة الإعلام ترصد 51 انتهاكاً للاحتلال خلال تموز 2018

رام الله - دنيا الوطنرصدت وزارة الإعلام خلال شهر تموز/ يوليو 2018 (51) انتهاكاً لقوات الاحتلال الاسرائيلي بحق (42) صحفياً، منهم (32) صحفياً، و(10) صحفيات، إضافة إلى (5) طواقم صحفية ومنع عقد مؤتمر أكاديمي (1) في مدينة القدس.وبلغت شدة الانتهاكات لهذا الشهر من خلال قرار وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، اعتبار قناة "القدس" الفضائية "منظمة إرهابية"، وهو ما اعتبرته وزراة الإعلام إعلان حرب على المؤسسات الإعلامية، ومحاولة لحجب الحقيقة، وتغطية على الجرائم الإسرائيلية.وأكدت الوزارة في تقريرها الشهري أن الاعتقال وتمديد الاعتقال من أبرز انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يشن عدوانا غير مسبوق على وسائل الإعلام الفلسطينية، وتنوع الاستهداف بالإصابات المختلفة بالعيارات المطاطية، والنارية، وقنابل الغاز، والاختناق، إضافة إلى الحكم بالسجن وفرض الغرامة المالية، ومصادرة الممتلكات.وفى تفاصيل الإنتهاكات أفاد تقرير الوزارة بالتالي: اعتقال وتمديد اعتقال (11)، اعتداء بالضرب ومنع من التغطية (9)، إصابة بقنابل الغاز (7)، إصابة بالرصاص المعدني والمطاطي (7)، اختناق واغماء (5)، استهداف مباشر (3)، استدعاء وتحقيق واحتجاز (4)، منع من السفر (1)، حكم بالسجن وغرامة مالية (1)، مصادرة سيارة (1)، قرار بحظر العمل (1)، منع من عقد مؤتمر (1).وسجل قطاع غزة العدد الأكبر من هذه الانتهاكات بواقع (16) انتهاكاً، يليه مدينة القدس بواقع (10) انتهاكات، ومدينة رام الله بواقع (5) انتهاكات، تلتها انتهاكات الاحتلال في سجونه من تمديد الاعتقال والتحقيق القاسي وفرض الغرامات المالية ورفض الاستئناف المقدم من قبل المحامي بواقع (4) انتهاكاً، ثم المدن الفلسطينية التالية: الخليل (3)، نابلس (3)، قلقيلية (2)، بيت لحم (2)، طولكرم (1)، أريحا (1)، إضافة إلى أم الفحم بواقع (3) انتهاكات.وكانت تفاصيل الانتهاكات الإسرائيلية التي رصدتها وزارة الإعلام لشهر تموز (7) 2018 كما يلي:-أولاً: انتهاكات الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين3/7/2018:• محمد الزعنون (صحفي حر)، إصابة بشظايا رصاص متفجر بقدميه وكتفه- خلال تغطيته مسيرة العودة النسائية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.• ثائر أبو رياش (مراسل وكالة "شهاب")، قنبلة غاز في الرأس - خلال تغطيته مسيرة العودة النسائية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.• زكي عوض الله (صحفي حر)، قنبلة غاز في الرقبة - خلال تغطيته مسيرة العودة النسائية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.• صافيناز اللوح (صحفية حرة)، اختناق - خلال تغطيته مسيرة العودة النسائية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.4/7/2018:• عصام الريماوي (مصور صحيفة "الحياة الجديدة")، اعتداء بالضرب ومنع من التغطية – خلال تغطية محاولات إخلاء جنود جيش الاحتلال البدو من منطقة الخان الأحمر شرق القدس.• هبة أصلان (مراسلة قناة "الجزيرة")، اعتداء بالضرب ومنع من التغطية – خلال تغطية محاولات إخلاء جنود جيش الاحتلال البدو من منطقة الخان الأحمر شرق القدس.• محمد تركمان (مصور وكالة "رويترز")، اعتداء بالضرب ومنع من التغطية – خلال تغطية محاولات إخلاء جنود جيش الاحتلال البدو من منطقة الخان الأحمر شرق القدس.• هشام أبو شقرة ( مصور وكالة "الأناضول" التركية)، اعتداء بالضرب ومنع من التغطية – خلال تغطية محاولات إخلاء جنود جيش الاحتلال البدو من منطقة الخان الأحمر شرق القدس.• كريستين ريناوي (مراسلة تلفزيون فلسطين)، اعتداء بالضرب ومنع من التغطية – خلال تغطية محاولات إخلاء جنود جيش الاحتلال البدو من منطقة الخان الأحمر شرق القدس.5/7/2018:• مصعب شاور (صحفي في "شبكة قدس الإخبارية")، منع من السفر إلى الأردن عبر معبر الكرامة.6/7/2018:• بكر عبد الحق (مراسل تلفزيون فلسطين)، استهداف مباشر بالرصاص المعدني – قرية عوريف/نابلس.• سامر حبش (مصور تلفزيون فلسطين)، استهداف مباشر بالرصاص المعدني – قرية عوريف/نابلس.• عطية درويش (مصور حر)، قنبلة غاز في القدم - خلال تغطية مسيرة العودة/ قطاع غزة.• إياد الهشلمون (مصور تلفزيون فلسطين)، اعتقال – محافظة الخليل.8/7/2018:• أشرف النبالي (مصور قناة "رؤيا" الأردنية)، منع من تصوير وضع قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي لبيوت متنقلة/ العيزرية شرق القدس.• هشام أبو شقرة ( مصور وكالة "الأناضول" التركية)، منع من تصوير وضع قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي لبيوت متنقلة/ العيزرية شرق القدس.• علي عبيدات (مصور حر)، منع من تصوير وضع قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي لبيوت متنقلة/ العيزرية شرق القدس.9/7/2018:• إياد النائل (مدير شركة "البشير ميديا")، استدعاء وتحقيق/ أم الفحم.• محمد جبارين (مصور شركة "البشير ميديا")، استدعاء وتحقيق/ أم الفحم.• أنس موسى ( مراسل شركة "البشير ميديا")، استدعاء وتحقيق/ أم الفحم.13/7/2018:• محمد زعرب (صحفي حر)، إصابة برصاصة متفجرة في قدمه اليمنى - خلال تغطية مسيرة العودة/ قطاع غزة.• أنس الشريف (مصور قناة "الأقصى" الفضائية)، إصابة بقنبلة غاز مسيلة للدموع - خلال تغطية مسيرة العودة/ قطاع غزة.• عادل الحواجري (مصور حر)، إصابة بقنبلة غاز مسيلة للدموع - خلال تغطية مسيرة العودة/ قطاع غزة.• نضال اشتية (مصور الوكالة الصينية "شينخوا")، إصابة في ركبته بالرصاص المعدني، خلالت تغطيته المواجهات في كفرقدوم/ قلقيلية.14/7/2018:• رائد الشريف (مراسل قناة الغد العربي)، اختناق – خلال تغطيته مواجهات في بيت أمر/ الخليل.18/7/2018:• سوزان العويوي (صحفية حرة) تمديد اعتقال لمدة 11 يوماً بذريعة استكمال التحقيق.20/7/2018:• هبة عواد (مراسلة شبكة أحداث فلسطين)، إصابة بقنبلة غاز في اليد - خلال تغطية مسيرة العودة/ قطاع غزة.22/7/2018:• زكي عوض الله (صحفي حر)، إصابة برصاصة متفجرة بالقدم - خلال تغطية مسيرة العودة/ قطاع غزة.24/7/2018:• لمى خاطر (ناشطة وكاتبة فلسطينية)، اعتقال من منزلها في مدينة الخليل.26/7/2018:• لمى خاطر (ناشطة وكاتبة فلسطينية)، تميد اعتقال بواسطة مركز تحقيق "عسقلان".27/7/2018:• مجدي اشتية (مصور وكالة "أسو شييتد برس")، احتجاز، على مدخل قرية كوبر/رام الله.• سامر الزعانين (مصور حر)، إصابة برصاصة في الفخد - خلال تغطية مسيرة العودة/ قطاع غزة.• صبحي أبو الحصين (إعلامي حر)، إصابة برصاصة في القدم - خلال تغطية مسيرة العودة/ قطاع غزة.• علاء الهندي(مصور فضائية الأقصى)، إصابة بقنابل الغاز - خلال تغطية مسيرة العودة/ قطاع غزة.• هاجر حرب (صحفية حرة)، إغماء بعد استنشاق الغاز المسيل للدموع - خلال تغطية مسيرة العودة/ قطاع غزة.• غالية أحمد، إغماء بعد استنشاق الغاز المسيل للدموع - خلال تغطية مسيرة العودة/ قطاع غزة.• هند الخضري، إغماء بعد استنشاق الغاز المسيل للدموع - خلال تغطية مسيرة العودة/ قطاع غزة.28/7/2018:• لؤي سمحان (مصور تلفزيون فلسطين)، إصابة برصاص مطاطي في ساقه – خلال تغطيته مواجهات مع جيش الاحتلال في كفر قدوم/ قلقيلية.30/7/2018:• علا مرشود (طالبة إعلام في جامعة النجاح)، حكم بالسجن لمدة 7 اشهر وغرامة مالية 3 آلاف شيكل بتهمة التحريض على الفيس بوك.• علاء الريماوي (مدير مكتب فضائية "القدس")، اعتقال – بعد اقتحام منزله في مدينة رام الله.• محمد سامي علوان (مراسل فضائية "القدس")، اعتقال – بعد اقتحام منزله في مدينة رام الله.• قتيبة حمدان (مراسل فضائية "القدس")، اعتقال – بعد اقتحام منزله في مدينة رام الله.• حسني عبد الجليل انجاص (مراسل فضائية "القدس")، اعتقال – بعد اقتحام منزله في مدينة رام الله.31/7/2018:• لمى خاطر (ناشطة وكاتبة فلسطينية)، تميد اعتقال ورفض الاستئناف المقدم بواسطة محامي نادي الأسير.ثانياً: انتهاكات الاحتلال بحق المؤسسات الإعلامية والطواقم الصحفية5/7/2018:سيارة وكالة وفا، مصادرة من قبل سلطات الاحتلال – في الخان الأحمر قرب القدس.6/7/2018:طاقم تلفزيون فلسطين، استهداف مباشر بالرصاص المعدني، حيث أصيب السائق عبد الله السوالمة ، وكذلك السيارة برصاصتين - أثناء توجههم إلة قرية عوريف/ نابلس.9/7/2018:قناة القدس الفضائية، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قراراً بحظرها من العمل.14/7/2018:مؤتمر أكاديمي بعنوان "الوقف الإسلامي في القدس"، منعت سلطات الاحتلال من عقده وطردت الصحفيين – في مقر كلية هند الحسيني بجامعة القدس.28/7/2018:اعتقال وطرد رسامين إيطاليين، أثناء رسم صورة الأسيرة عهد التميمي في مدينة بيت لحم.29/7/2018:عشرات الصحفيين الفلسطينيين، منع تغطية وطرد وتهديد بالاعتقال، خلال تغطية الإفراج عن الأسيرة المحررة عهد التميمي ووالدتها – حاجز جبارة جنوبي طولكرم.