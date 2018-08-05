شؤون فلسطينية

ادعيس لـ "دنيا الوطن": وصول مكرمة الحج السعودية مناصفة بين الضفة وغزة

ادعيس لـ "دنيا الوطن": وصول مكرمة الحج السعودية مناصفة بين الضفة وغزة
توضيحية
خاص دنيا الوطن
أكد يوسف ادعيس، وزير الأوقاف الدينية والشؤون الإسلامية، أن المكرمة السعودية للحجاج الفلسطينيين، وصلت إلى الجهات المختصة المعنية بتحديد الأسماء، ووضع التأشيرات على الجوازات.

وقال ادعيس في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "المكرمة عبارة عن 1000 اسم، حيث إنها مقسمة مناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية".

وأضاف: "عندما تستكمل مؤسسة أسر الشهداء والجرحى، تحديد الأسماء، تتم عملية تفييز الجوازات في سفارات فلسطين، سواء في الأردن أو في السعودية".

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية، تُقدم مكرمة للحج في كل عام لأسر الشهداء والجرحى الفلسطينيين في قطاع غزة، والضفة الغربية.

ويذكر، أن الفوج الثاني من الحجاج الفلسطينيين غادر أمس الأحد، قطاع غزة، عبر (معبر رفح البري) تجاه الأراضي الحجازية؛ لأداء فريضة الحج.

أخبار ذات صلة

التربية تُعلن عن منح دراسية في كوبا

التربية تُعلن عن منح دراسية في كوبا

المخابرات والشرطة تضبطان مشتلاً طور الإنشاء لزراعة المخدرات غرب رام الله

المخابرات والشرطة تضبطان مشتلاً طور الإنشاء لزراعة المخدرات غرب رام الله

‏65 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك منذ الصباح

‏65 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك منذ الصباح

وزارة الإعلام ترصد 51 انتهاكاً للاحتلال خلال تموز 2018

وزارة الإعلام ترصد 51 انتهاكاً للاحتلال خلال تموز 2018

ضبط لوحة فسيفساء و(22) قطعة معدنية أثرية في جنين

ضبط لوحة فسيفساء و(22) قطعة معدنية أثرية في جنين

صور: أربع إصابات في قصف إسرائيلي لسيارة مدنية شمال قطاع غزة

صور: أربع إصابات في قصف إسرائيلي لسيارة مدنية شمال قطاع غزة

افتتاح قسم الطوارئ الجديد في مستشفى بيت جالا الحكومي

افتتاح قسم الطوارئ الجديد في مستشفى بيت جالا الحكومي

الاحتلال فرض غرامات تجاوزت 85 ألف شيكل بحق الأسرى الأطفال في (عوفر)

الاحتلال فرض غرامات تجاوزت 85 ألف شيكل بحق الأسرى الأطفال في (عوفر)

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

التربية تُعلن عن منح دراسية في كوبا

التربية تُعلن عن منح دراسية في كوبا

المخابرات والشرطة تضبطان مشتلاً طور الإنشاء لزراعة المخدرات غرب رام الله

المخابرات والشرطة تضبطان مشتلاً طور الإنشاء لزراعة المخدرات غرب رام الله

‏65 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك منذ الصباح

‏65 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك منذ الصباح

وزارة الإعلام ترصد 51 انتهاكاً للاحتلال خلال تموز 2018

وزارة الإعلام ترصد 51 انتهاكاً للاحتلال خلال تموز 2018

ضبط لوحة فسيفساء و(22) قطعة معدنية أثرية في جنين

ضبط لوحة فسيفساء و(22) قطعة معدنية أثرية في جنين

افتتاح قسم الطوارئ الجديد في مستشفى بيت جالا الحكومي

افتتاح قسم الطوارئ الجديد في مستشفى بيت جالا الحكومي

الاحتلال فرض غرامات تجاوزت 85 ألف شيكل بحق الأسرى الأطفال في (عوفر)

الاحتلال فرض غرامات تجاوزت 85 ألف شيكل بحق الأسرى الأطفال في (عوفر)

الحمد الله يستقبل المنتخب العراقي لكرة القدم ويرحب بزيارته

الحمد الله يستقبل المنتخب العراقي لكرة القدم ويرحب بزيارته

منوعات

أحمد الفيشاوي ينشر صور حديثة لزوجته.. وهكذا عبر عن حبه الشديد

أحمد الفيشاوي ينشر صور حديثة لزوجته.. وهكذا عبر عن حبه الشديد

زوجة عمرو دياب &#34;تغيظ&#34; حبيبته الشربيني بصورة مثيرة بـ&#34;مايوه أبيض&#34;

زوجة عمرو دياب "تغيظ" حبيبته الشربيني بصورة مثيرة بـ"مايوه أبيض"

صور: نسرين طافش تثير الجدل بجرأتها بسبب الـ&#34;هوت شورت&#34;

صور: نسرين طافش تثير الجدل بجرأتها بسبب الـ"هوت شورت"

طرد محمد عساف ورياحنة من مهرجان بالأردن بسبب ديانا كرزون.. وهذا ردهم

طرد محمد عساف ورياحنة من مهرجان بالأردن بسبب ديانا كرزون.. وهذا ردهم

&#34;تحسين باشا&#34; يدعم القضية الفلسطينية بطريقة لا تخطر على البال

"تحسين باشا" يدعم القضية الفلسطينية بطريقة لا تخطر على البال

شاهد:مي العيدان بهجوم ناري على تامر حسني وأسيل عمران &#34;صوت بلا شخصية&#34;

شاهد:مي العيدان بهجوم ناري على تامر حسني وأسيل عمران "صوت بلا شخصية"

شيرين تُقبل زوجها حسام حبيب بإصرار.. وجمهورها يُحذرها

شيرين تُقبل زوجها حسام حبيب بإصرار.. وجمهورها يُحذرها

محمد رمضان يستفز جمهوره بـ&#34;أنا الملك&#34;.. والإبراشي: &#34;هيدعي النبوة المرة الجاية&#34;

محمد رمضان يستفز جمهوره بـ"أنا الملك".. والإبراشي: "هيدعي النبوة المرة الجاية"

توفي أمام 3 آلاف شخص أثناء أداء هذه الأغنية.. طلال مداح:&#34;محمد عبده قاعدلي عالدقة&#34;

توفي أمام 3 آلاف شخص أثناء أداء هذه الأغنية.. طلال مداح:"محمد عبده قاعدلي عالدقة"

صفعة جديدة لـ&#34;تامر حسني&#34; بعد تسريب ألبومه &#34;عيش بشوقك&#34; كاملاً

صفعة جديدة لـ"تامر حسني" بعد تسريب ألبومه "عيش بشوقك" كاملاً

عربي

مقرب من نتنياهو يدعو (الدروز) لإقامة دولة لهم في سوريا

مقرب من نتنياهو يدعو (الدروز) لإقامة دولة لهم في سوريا

سابقة تاريخية لحُجاج الأردن.. القوافل صوب مكة مباشرةً

سابقة تاريخية لحُجاج الأردن.. القوافل صوب مكة مباشرةً

مستشار الملك سلمان: سنبني الكنائس قريباً في السعودية

مستشار الملك سلمان: سنبني الكنائس قريباً في السعودية

الحوثيون يشنون هجوماً بطائرات مسيّرة على قاعدة جوية سعودية

الحوثيون يشنون هجوماً بطائرات مسيّرة على قاعدة جوية سعودية