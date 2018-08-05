ادعيس لـ "دنيا الوطن": وصول مكرمة الحج السعودية مناصفة بين الضفة وغزة





وقال ادعيس في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "المكرمة عبارة عن 1000 اسم، حيث إنها مقسمة مناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية".





وأضاف: "عندما تستكمل مؤسسة أسر الشهداء والجرحى، تحديد الأسماء، تتم عملية تفييز الجوازات في سفارات فلسطين، سواء في الأردن أو في السعودية".





يشار إلى أن المملكة العربية السعودية، تُقدم مكرمة للحج في كل عام لأسر الشهداء والجرحى الفلسطينيين في قطاع غزة، والضفة الغربية.





ويذكر، أن الفوج الثاني من الحجاج الفلسطينيين غادر أمس الأحد، قطاع غزة، عبر (معبر رفح البري) تجاه الأراضي الحجازية؛ لأداء فريضة الحج.

خاص دنيا الوطنأكد يوسف ادعيس، وزير الأوقاف الدينية والشؤون الإسلامية، أن المكرمة السعودية للحجاج الفلسطينيين، وصلت إلى الجهات المختصة المعنية بتحديد الأسماء، ووضع التأشيرات على الجوازات.