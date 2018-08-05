شؤون فلسطينية

ضبط لوحة فسيفساء و(22) قطعة معدنية أثرية في جنين

ضبط لوحة فسيفساء و(22) قطعة معدنية أثرية في جنين
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت الشرطة اليوم، لوحة فسيفساء و( 22 ) قطعة معدنية أثرية في قضيتين منفصلتين في جنين.

وأوضح بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبناء على معلومات توافرت للشرطة، حول حيازة شخص من سكان محافظة جنين للوحة فسيفساء أثرية، وبالبحث والتحري وجمع المعلومات، تم تحديد مكان تواجده في أحد المنازل في مدينة جنين.

على الفور، تحركت قوة من فرع شرطة السياحة والآثار بعد استصدار مذكرة تفتيش من النيابة العامة للمنزل، وأثناء التفتيش تم ضبط لوحة فسيفساء كبيرة حجمها (115) سم طولي و(70) سم عرضي.

وفي سياق منفصل، وبناء على معلومات توافرت لدى فرع شرطة السياحة والآثار، حول حيازة شخص من سكان محافظة طوباس لقطع أثرية، ويريد بيعها في مدينة جنين، وبالبحث والتحري وجمع المعلومات، تم تحديد مكان تواجده بالقرب من قرية حداد السياحية في محافظة جنين، وألقت القبض عليه، وضبطت بحوزته (22) قطعة معدنية أثرية.

وبسماع أقوال المشتبه بهما، أفادا بأن المضبوطات لهما، وتخصهما، وكانا ينويان بيعها في جنين.

وأضاف البيان، بأنه وبعرض المضبوطات على مكتب دائرة السياحة والآثار في جنين، تبين بأنها أثرية.

وأكد البيان توقيف المشتبه بهما، والتحرز على المضبوطات، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، تمهيداً لإحالتهما إلى النيابة العامة، حسب الأصول.

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ضبط لوحة فسيفساء و(22) قطعة معدنية أثرية في جنين

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