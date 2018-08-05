قصف إسرائيلي على إحدى السيارات بزعم استخدامها لاطلاق البالونات شمال القطاع





بدوره، زعم موقع (0404) الإسرائيلي، أن القصف جاء رداً على إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة.

الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، أكد ان طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي نفذت هجوما على سيارة تتبع لمجموعة من الفلسطينيي كانوا يطلقون البالونات الحارقة، وعلى مجموعة اخرى اطلقت البالونات من شمال القطاع باتجاه المستوطنات.

وتواصل الطائرات الاسرائيلي استهدافها للمواطنين الفلسطينيين بزعم اطلاقهم البالونات الحارقة والطائرات الورقية في كافة محافظات القطاع.



رام الله - دنيا الوطنقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، إحدى السيارات، بزعم استخدامها من قبل المواطنين لاطلاق البالونات الحارقة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.