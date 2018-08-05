في أول تعليق له.. مادورو: دولتان تقفان خلف محاولة اغتيالي بمؤامرة يمينية

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو: إنه نجا من محاولة لاغتياله، تضمنت استخدام طائرات بلا طيار تحوي متفجرات، حيث اتهم كولومبيا والولايات المتحدة، بمحاولة الاغتيال، بمؤامرة يمينية.وفي كلمة تلفزيونية بعد ساعات من قطع كلمة له خلال إحدى المناسبات العسكرية في كراكاس: قال مادورو: "إن جسماً طائراً انفجر أمامي"، محملاً مسؤولية ما حدث للرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس.وأضاف مادورو، في تصريحات نشرتها (رويترز): "لقد كان هجوماً يستهدف قتلي، لقد حاولوا اغتيالي اليوم، ولا أملك أدنى شك، أن اسم خوان مانويل سانتوس، يقف وراء هذا الهجوم".وأضاف: "كل شيء يشير إلى مؤامرة يمينية، تقول التحقيقات المبدئية، أنها دُبرت في كولومبيا المجاورة، وأن عدة متهمين اعتقلوا، كما لفت إلى أن التحقيقات المبدئية، تشير إلى أن العديد من ممولي ومخططي الهجوم الذي وقع يوم السبت، يعيشون في ولاية فلوريدا، معرباً عن أمله بتعاون إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه القضية.