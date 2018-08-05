افتتاح قسم الطوارئ الجديد في مستشفى بيت جالا الحكومي

افتتح، اليوم الأحد، قسم الطوارئ الجديد في مستشفى بيت جالا الحكومي.





وقالت مدير مستشفى بيت جالا غادة كوع: إن أعمال ترميم كبيرة أجريت في القسم الجديد، من حيث التوسعة، والأجهزة الطبية، موضحة أنه أصبح يتسع لـ 19 سريراً بدلاً من 7 أسرة سابقاً، إضافة إلى فصل الحالات، ومختبر، مع زيادة عدد الطاقم، من خلال تعيين 6 كوادر من التمريض.





وأضافت، أن أعمال الترميم، بلغت تكلفتها قرابة 750 ألف شيكل مقدمة من وزارة الصحة، إلى جانب عدد من المتبرعين من المجتمع المحلي، والافتتاح الرسمي، سيكون خلال الفترة القادمة، بحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ووزير الصحة، جواد عواد.

رام الله - دنيا الوطن