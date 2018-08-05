دولي

توقعات بحل (الكنيست) الإسرائيلي أكتوبر المقبل

توقعات بحل (الكنيست) الإسرائيلي أكتوبر المقبل
الكنيست الاسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (يسرائيل هيوم) واسعة الانتشار في إسرائيل، أنه من المتوقع، أن يتم حل الكنيست في بداية دورة الشتاء في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وقالت الصحيفة: إنه من بين الأسباب التي طرحت كمبرر لذلك: الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة، مثل قانون القومية، واحتجاج المثليين، مشيرة إلى أن المحكمة العليا لم تقرر بعد ما إذا كانت ستسمح للحكومة الإسرائيلية، بتأخير سن مشروع قانون التجنيد الذي يهدد سلامة الائتلاف.

وأضافت (يسرائيل هيوم): يعتقد معظم شركاء الائتلاف، بمن فيهم رئيس الوزراء نتنياهو، أنه سيتم تبكير موعد الانتخابات، ولن تجري في موعدها الأصلي، تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

ونشر في بداية شهر تموز/ يوليو، أنه في اجتماع لقادة التحالف، الذين ناقشوا مشروع القانون، تم الاتفاق على أنه إذا لم توافق المحكمة العليا على تأجيل مشروع القانون، فإن الكنيست ستحل نفسها، وستجرى الانتخابات في كانون الثاني/ يناير 2019 بدلاً من تشرين الثاني/ نوفمبر.

ودعم هذا الموقف رئيس البيت اليهودي، نفتالي بينت، لكن وزير الجيش افيغدور ليبرمان، لا يزال يقف راسخاً ضد الاقتراح ولا يوافق على إجراء أي تغيير في مشروع القانون الجديد الذي قدمه.

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