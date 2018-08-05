مقرب من نتنياهو يدعو (الدروز) لإقامة دولة لهم في سوريا

رام الله - دنيا الوطننشرت صحيفة (يديعوت احرونوت)، أن ناتان ايشل، المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعا الدروز إلى الانتقال إلى سوريا، وإقامة دولة درزية هناك.ووفقاً لما نشره الصحفي امنون ابراموفيتش في أستوديو الجمعة، فقد قال ايشل: "بعد أن انطلقنا، لا ينبغي تغيير أي كلمة في قانون القومية، وأي شخص لا يناسبه ذلك، فإن لديه جماعة درزية كبيرة في سوريا، وهو مدعو لإقامة الدولة الدرزية هناك".وسارع مكتب نتنياهو إلى التنصل من التصريح، وقال رداً على ذلك: "بيان من هذا النوع مخالف لرأي رئيس الوزراء وعمله من أجل الطائفة الدرزية، مثير للسخرية محاولة نسب هذه المقولة إليه"، لكن ايشل، رئيس الطاقم الأسبق في مكتب رئيس الوزراء، والذي أصبح الآن مقربًا من نتنياهو، لم يكتف بهذا الاقتراح، بل كتب لأطراف مختلفة، أن "نتنياهو يريد ألا يواجه الدروز مشكلة والدروز لا يريدون بقائه".وفي الليلة الماضية، قال ايشل رداً على ذلك: "بدون التطرق إلى سؤالك، أنا لست المتحدث باسم رئيس الوزراء، وأنا أقول أشياء فقط باسمي".