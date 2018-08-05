الحمد الله يستقبل المنتخب العراقي لكرة القدم ويرحب بزيارته

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء، د. رامي الحمد الله، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، المنتخب العراقي لكرة القدم، ورحب بهم باسمالرئيس محمود عباس، والحكومة والشعب الفلسطيني.وقال رئيس الوزراء: "إن أي زيارة لفلسطين، خاصة من الإخوة العرب، تأتي لرفع معنويات الشعب الفلسطيني، ودعم صموده، وهي زيارة للسجين، وليست زيارة تطبيعيه مع الاحتلال".وأضاف الحمد الله:" الرياضة تعمق العلاقات الودية الثنائية بين الشعوب، ونأمل من باقي المنتخبات العربية التي لم تزر فلسطين، أن تأتي"، موجهاً الدعوة لكافة الشعوب العربية، سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي لزيارة فلسطين، ورؤية معاناة أبناء شعبنا، جراء انتهاكات الاحتلال على أرض الواقع.