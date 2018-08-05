شقفة: سيتم توريد الغاز من مصر اليوم أو غداً.. والسعر ثابت

خاص دنيا الوطنأصدرت الإدارة العامة للبترول، تعميماً اليوم الأحد، لأصحاب محطات تعبئة الغاز في قطاع غزة، يقضي بأنه سيتم توريد الغاز للقطاع، عبر جمهورية مصر العربية.بدوره، أفاد خليل شقفة، مدير الإدارة العامة للبترول، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، بأنه من المقرر، أن يتم توريد الغاز من جمهورية مصر العربية اليوم الأحد، أو غداً الاثنين.وأشار شقفة إلى أن سعر تعبئة اسطوانة الغاز، سيبقى كما هو بدون تغيير، وهو 63 شيكلاً لاسطوانة 12 كيلو.يشار إلى أن جميع القطاعات التجارية، قد تأثرت بشكل واضح في قطاع غزة، نتيجة قرار أفيغدور ليبرمان، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق (معبر كرم أبو سالم التجاري).