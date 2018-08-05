شؤون فلسطينية

شقفة: سيتم توريد الغاز من مصر اليوم أو غداً.. والسعر ثابت

شقفة: سيتم توريد الغاز من مصر اليوم أو غداً.. والسعر ثابت
توضيحية
خاص دنيا الوطن
أصدرت الإدارة العامة للبترول، تعميماً اليوم الأحد، لأصحاب محطات تعبئة الغاز في قطاع غزة، يقضي بأنه سيتم توريد الغاز للقطاع، عبر جمهورية مصر العربية.

بدوره، أفاد خليل شقفة، مدير الإدارة العامة للبترول، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، بأنه من المقرر، أن يتم توريد الغاز من جمهورية مصر العربية اليوم الأحد، أو غداً الاثنين.

وأشار شقفة إلى أن سعر تعبئة اسطوانة الغاز، سيبقى كما هو بدون تغيير، وهو 63 شيكلاً لاسطوانة 12 كيلو.

يشار إلى أن جميع القطاعات التجارية، قد تأثرت بشكل واضح في قطاع غزة، نتيجة قرار أفيغدور ليبرمان، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق (معبر كرم أبو سالم التجاري).

أخبار ذات صلة

وزارة الإعلام ترصد 51 انتهاكاً للاحتلال خلال تموز 2018

وزارة الإعلام ترصد 51 انتهاكاً للاحتلال خلال تموز 2018

ضبط لوحة فسيفساء و(22) قطعة معدنية أثرية في جنين

ضبط لوحة فسيفساء و(22) قطعة معدنية أثرية في جنين

قصف إسرائيلي على إحدى السيارات بزعم استخدامها لاطلاق البالونات شمال القطاع

قصف إسرائيلي على إحدى السيارات بزعم استخدامها لاطلاق البالونات شمال القطاع

افتتاح قسم الطوارئ الجديد في مستشفى بيت جالا الحكومي

افتتاح قسم الطوارئ الجديد في مستشفى بيت جالا الحكومي

الاحتلال فرض غرامات تجاوزت 85 ألف شيكل بحق الأسرى الأطفال في (عوفر)

الاحتلال فرض غرامات تجاوزت 85 ألف شيكل بحق الأسرى الأطفال في (عوفر)

الحمد الله يستقبل المنتخب العراقي لكرة القدم ويرحب بزيارته

الحمد الله يستقبل المنتخب العراقي لكرة القدم ويرحب بزيارته

منع 5 مواطنين من السفر وتنقل 5336 مسافراً السبت على (معبر الكرامة)

منع 5 مواطنين من السفر وتنقل 5336 مسافراً السبت على (معبر الكرامة)

وسط ترقب كبير.. (كابينت) يناقش اليوم اتفاق التهدئة مع حماس

وسط ترقب كبير.. (كابينت) يناقش اليوم اتفاق التهدئة مع حماس

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

ضبط لوحة فسيفساء و(22) قطعة معدنية أثرية في جنين

ضبط لوحة فسيفساء و(22) قطعة معدنية أثرية في جنين

افتتاح قسم الطوارئ الجديد في مستشفى بيت جالا الحكومي

افتتاح قسم الطوارئ الجديد في مستشفى بيت جالا الحكومي

الاحتلال فرض غرامات تجاوزت 85 ألف شيكل بحق الأسرى الأطفال في (عوفر)

الاحتلال فرض غرامات تجاوزت 85 ألف شيكل بحق الأسرى الأطفال في (عوفر)

الحمد الله يستقبل المنتخب العراقي لكرة القدم ويرحب بزيارته

الحمد الله يستقبل المنتخب العراقي لكرة القدم ويرحب بزيارته

منع 5 مواطنين من السفر وتنقل 5336 مسافراً السبت على (معبر الكرامة)

منع 5 مواطنين من السفر وتنقل 5336 مسافراً السبت على (معبر الكرامة)

شاهد: هل يستغني الشباب عن الهاتف المحمول في حياتهم اليومية؟

شاهد: هل يستغني الشباب عن الهاتف المحمول في حياتهم اليومية؟

السلفادور تُؤكد دعمها للقضية الفلسطينية

السلفادور تُؤكد دعمها للقضية الفلسطينية

ما هو الوضع القانوني لوكالة (أونروا)؟

ما هو الوضع القانوني لوكالة (أونروا)؟

منوعات

شيرين تُقبل زوجها حسام حبيب بإصرار.. وجمهورها يُحذرها

شيرين تُقبل زوجها حسام حبيب بإصرار.. وجمهورها يُحذرها

محمد رمضان يستفز جمهوره بـ&#34;أنا الملك&#34;.. والإبراشي: &#34;هيدعي النبوة المرة الجاية&#34;

محمد رمضان يستفز جمهوره بـ"أنا الملك".. والإبراشي: "هيدعي النبوة المرة الجاية"

توفي أمام 3 آلاف شخص أثناء أداء هذه الأغنية.. طلال مداح:&#34;محمد عبده قاعدلي عالدقة&#34;

توفي أمام 3 آلاف شخص أثناء أداء هذه الأغنية.. طلال مداح:"محمد عبده قاعدلي عالدقة"

صفعة جديدة لـ&#34;تامر حسني&#34; بعد تسريب ألبومه &#34;عيش بشوقك&#34; كاملاً

صفعة جديدة لـ"تامر حسني" بعد تسريب ألبومه "عيش بشوقك" كاملاً

فيديو: ريجيم معتز الدمرداش يتسبب في فقدانه لـ30 كيلو.. تعرف عليه

فيديو: ريجيم معتز الدمرداش يتسبب في فقدانه لـ30 كيلو.. تعرف عليه

بالتفاصيل: حذف مشاهد ياسمين صبري من فيلم &#34;الديزل&#34;

بالتفاصيل: حذف مشاهد ياسمين صبري من فيلم "الديزل"

فيديو.. ريهام عبد الغفور: محدش كان بيعجب بيا لأني رفيعة

فيديو.. ريهام عبد الغفور: محدش كان بيعجب بيا لأني رفيعة

من لعبة البوكر لعشق الرضاعة الطبيعية.. أشياء يدمنها المشاهير تعرف عليها

من لعبة البوكر لعشق الرضاعة الطبيعية.. أشياء يدمنها المشاهير تعرف عليها

صوت ذكرى&#34;النشاز&#34; أقدم خلافات أحلام مع الفنانين.. صالحتها بعد وفاتها بـ 12 عاماً

صوت ذكرى"النشاز" أقدم خلافات أحلام مع الفنانين.. صالحتها بعد وفاتها بـ 12 عاماً

فتاة فرنسية بملابس مثيرة تثير غيرة أحلام على زوجها.. شاهد تعليقها المُضحك

فتاة فرنسية بملابس مثيرة تثير غيرة أحلام على زوجها.. شاهد تعليقها المُضحك

عربي

مقرب من نتنياهو يدعو (الدروز) لإقامة دولة لهم في سوريا

مقرب من نتنياهو يدعو (الدروز) لإقامة دولة لهم في سوريا

سابقة تاريخية لحُجاج الأردن.. القوافل صوب مكة مباشرةً

سابقة تاريخية لحُجاج الأردن.. القوافل صوب مكة مباشرةً

مستشار الملك سلمان: سنبني الكنائس قريباً في السعودية

مستشار الملك سلمان: سنبني الكنائس قريباً في السعودية

الحوثيون يشنون هجوماً بطائرات مسيّرة على قاعدة جوية سعودية

الحوثيون يشنون هجوماً بطائرات مسيّرة على قاعدة جوية سعودية