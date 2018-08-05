منع 5 مواطنين من السفر وتنقل 5336 مسافراً السبت على (معبر الكرامة)

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها، عن تنقل 5336 مسافراً في الاتجاهين السبت، عبر (معبر الكرامة)، وكان على النحو التالي:-





مغادرون: 2853 مسافراً.

قادمون: 2483 مسافراً.

مرجعون: 5 مسافرين.





وأضافت الإدارة، أنه من المقرر، أن يعمل (معبر الكرامة) اليوم الأحد، من السابعة والنصف صباحاً، لـ 24 ساعة في الاتجاهين، وتعمل الطواقم العاملة على المعبر، منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

رام الله - دنيا الوطن