شؤون فلسطينية

وسط ترقب كبير.. (كابينت) يناقش اليوم اتفاق التهدئة مع حماس

وسط ترقب كبير.. (كابينت) يناقش اليوم اتفاق التهدئة مع حماس
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش أفيغدور ليبرمان ورئيس الأركان غادي ايزنكوت
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (هآرتس)، أن المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي (كابينت)، سيجتمع اليوم الأحد، لمناقشة التقدم المحرز في اقتراح التهدئة في قطاع غزة، بوساطة مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، والحكومة المصرية.

 وقالت (هآرتس): إنه من المتوقع، أن تشمل المرحلة الأولى، إزالة القيود في (معبر كرم أبو سالم) وزيادة مساحة الصيد، وذلك بالتزامن مع وقف إطلاق النار من القطاع، بما في ذلك وقف إطلاق البالونات الحارقة.

 وفي المرحلة الثانية، من المخطط إجراء مفاوضات لتبادل الأسرى، في مركزه إعادة جثث جنود الجيش الإسرائيلي، مقابل دفع المشاريع الإنسانية التي يمولها المجتمع الدولي.

 إلى ذلك، قال مسؤولون في (كابينت): إنه سيتم حسم الأمر في الأيام القريبة، وإذا لم تتم الصفقة، فهناك احتمال كبير بأن تنفجر جولة أخرى من العنف.

إلى ذلك، نفى القيادي في حركة حماس، حماد الرقب أن يكون ملف رفع الحصار عن غزة، أو إنجاز تهدئة ما بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل له علاقة بصفقة تبادل أسرى، وقال: عندما نتحدث عن صفقة التبادل، فإن النقاش فيها منفصل عن هدنة أو تهدئة مع الاحتلال، وحماس لن تسمح بمزاوجة حقوق الأسرى في أي قضية أخرى ذات بعد إنساني أو سياسي.

وقال الرقب لـ"دنيا الوطن": كل المعلومات التي لدينا هي شحيحة، لأن صفقة التبادل قضية أمنية معقدة، حتى إن الوسطاء المتداخلين في صفقة التبادل، أصبح لديهم إدارك أن صفقة التبادل منفصلة عن كل شيء، ولن يقبل أن توضع بمقارنة مع صفقات أخرى.

وعن المشاريع المتعلقة بالمطار والميناء ومحطات الكهرباء، قال الرقب: يجب التمييز بين المشاريع هذه، وصفقة القرن، وأي مشاريع ممكن أن تخفف من معاناة أهالي غزة، دون أن يكون مقابلها أثمان سياسية، هي محل ترحيب من قبل حماس، وموقف حماس من صفقة القرن، منذ البداية أنها ضدها، وضد كل ما يتساوق معها، وتمثل فقط الإدارة الأمريكية، وإسرائيل، ولن تُمرر على الإطلاق في قطاع غزة، أو أي بقعة داخل الأراضي الفلسطينية.

وعن زيارة وفد المكتب السياسي لحركة حماس المقيم في الخارج لقطاع غزة، أشار الرقب إلى أن جُل أعضاء الوفد، هم مُبعدون من قبل الاحتلال الإسرائيلي لدول أخرى، والزيارة هي زيارة عادية، وليست مرتبطة باتخاذ قرارات، لافتًا إلى أن حركة حماس تستطيع أن تتخذ قراراتها سواء أكانت قياداتها بالداخل أو الخارج، أو حتى داخل السجون الإسرائيلية، كما أن قيادة حماس لها وسائلها التي تستطيع من خلالها أن تجتمع فيما بينها.

وكانت صحيفة (الأخبار) اللبنانية قد نشرت يوم الجمعة الماضي، أنه وفقاً لخطة التهدئة، ستوقف حماس مظاهراتها على السياج وتوقف إطلاق الطائرات الورقية المشتعلة، مقابل فتح معبري كرم أبو سالم ورفح.

ووفقاً للتقرير، ستزيد إسرائيل من إمدادات الكهرباء لقطاع غزة وتسمح بدخول كميات كبيرة من السلع، وفي المرحلة الأخيرة، سيتم تعزيز مشاريع البنية التحتية لتحسين مستوى المعيشة في قطاع غزة.

ووفقاً للتقرير، سيتمكن سكان قطاع غزة من استخدام ميناء الإسماعيلية أو بور سعيد المصري ومطار سيناء، إلى جانب بناء محطة كهرباء في شبه الجزيرة لتحسين إمدادات الكهرباء للفلسطينيين.

 كما تتوقع حماس تقديم المساعدة لوكالة (أونروا) بعد قيام ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتخفيض تمويلها للمنظمة الدولية.

وفي الأسابيع الأخيرة، تنقل ملادينوف بين إسرائيل وغزة ورام الله والقاهرة في محاولة للتوصل إلى تفاهم بشأن اتفاق تهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، ولكن أيضاً في الضفة الغربية، ووصف التطورات بأنها "إيجابية"، وتقود هذه العملية مصر مع دول عربية أخرى.

 واجتمع ملادينوف أيضاً مع قادة حماس في قطاع غزة، ومع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وعضو مجلس الوزراء نفتالي بينت.

أخبار ذات صلة

‏65 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك منذ الصباح

‏65 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك منذ الصباح

وزارة الإعلام ترصد 51 انتهاكاً للاحتلال خلال تموز 2018

وزارة الإعلام ترصد 51 انتهاكاً للاحتلال خلال تموز 2018

ضبط لوحة فسيفساء و(22) قطعة معدنية أثرية في جنين

ضبط لوحة فسيفساء و(22) قطعة معدنية أثرية في جنين

قصف إسرائيلي على إحدى السيارات بزعم استخدامها لاطلاق البالونات شمال القطاع

قصف إسرائيلي على إحدى السيارات بزعم استخدامها لاطلاق البالونات شمال القطاع

افتتاح قسم الطوارئ الجديد في مستشفى بيت جالا الحكومي

افتتاح قسم الطوارئ الجديد في مستشفى بيت جالا الحكومي

الاحتلال فرض غرامات تجاوزت 85 ألف شيكل بحق الأسرى الأطفال في (عوفر)

الاحتلال فرض غرامات تجاوزت 85 ألف شيكل بحق الأسرى الأطفال في (عوفر)

الحمد الله يستقبل المنتخب العراقي لكرة القدم ويرحب بزيارته

الحمد الله يستقبل المنتخب العراقي لكرة القدم ويرحب بزيارته

شقفة: سيتم توريد الغاز من مصر اليوم أو غداً.. والسعر ثابت

شقفة: سيتم توريد الغاز من مصر اليوم أو غداً.. والسعر ثابت

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

ضبط لوحة فسيفساء و(22) قطعة معدنية أثرية في جنين

ضبط لوحة فسيفساء و(22) قطعة معدنية أثرية في جنين

افتتاح قسم الطوارئ الجديد في مستشفى بيت جالا الحكومي

افتتاح قسم الطوارئ الجديد في مستشفى بيت جالا الحكومي

الاحتلال فرض غرامات تجاوزت 85 ألف شيكل بحق الأسرى الأطفال في (عوفر)

الاحتلال فرض غرامات تجاوزت 85 ألف شيكل بحق الأسرى الأطفال في (عوفر)

الحمد الله يستقبل المنتخب العراقي لكرة القدم ويرحب بزيارته

الحمد الله يستقبل المنتخب العراقي لكرة القدم ويرحب بزيارته

منع 5 مواطنين من السفر وتنقل 5336 مسافراً السبت على (معبر الكرامة)

منع 5 مواطنين من السفر وتنقل 5336 مسافراً السبت على (معبر الكرامة)

شاهد: هل يستغني الشباب عن الهاتف المحمول في حياتهم اليومية؟

شاهد: هل يستغني الشباب عن الهاتف المحمول في حياتهم اليومية؟

السلفادور تُؤكد دعمها للقضية الفلسطينية

السلفادور تُؤكد دعمها للقضية الفلسطينية

ما هو الوضع القانوني لوكالة (أونروا)؟

ما هو الوضع القانوني لوكالة (أونروا)؟

منوعات

شيرين تُقبل زوجها حسام حبيب بإصرار.. وجمهورها يُحذرها

شيرين تُقبل زوجها حسام حبيب بإصرار.. وجمهورها يُحذرها

محمد رمضان يستفز جمهوره بـ&#34;أنا الملك&#34;.. والإبراشي: &#34;هيدعي النبوة المرة الجاية&#34;

محمد رمضان يستفز جمهوره بـ"أنا الملك".. والإبراشي: "هيدعي النبوة المرة الجاية"

توفي أمام 3 آلاف شخص أثناء أداء هذه الأغنية.. طلال مداح:&#34;محمد عبده قاعدلي عالدقة&#34;

توفي أمام 3 آلاف شخص أثناء أداء هذه الأغنية.. طلال مداح:"محمد عبده قاعدلي عالدقة"

صفعة جديدة لـ&#34;تامر حسني&#34; بعد تسريب ألبومه &#34;عيش بشوقك&#34; كاملاً

صفعة جديدة لـ"تامر حسني" بعد تسريب ألبومه "عيش بشوقك" كاملاً

فيديو: ريجيم معتز الدمرداش يتسبب في فقدانه لـ30 كيلو.. تعرف عليه

فيديو: ريجيم معتز الدمرداش يتسبب في فقدانه لـ30 كيلو.. تعرف عليه

بالتفاصيل: حذف مشاهد ياسمين صبري من فيلم &#34;الديزل&#34;

بالتفاصيل: حذف مشاهد ياسمين صبري من فيلم "الديزل"

فيديو.. ريهام عبد الغفور: محدش كان بيعجب بيا لأني رفيعة

فيديو.. ريهام عبد الغفور: محدش كان بيعجب بيا لأني رفيعة

من لعبة البوكر لعشق الرضاعة الطبيعية.. أشياء يدمنها المشاهير تعرف عليها

من لعبة البوكر لعشق الرضاعة الطبيعية.. أشياء يدمنها المشاهير تعرف عليها

صوت ذكرى&#34;النشاز&#34; أقدم خلافات أحلام مع الفنانين.. صالحتها بعد وفاتها بـ 12 عاماً

صوت ذكرى"النشاز" أقدم خلافات أحلام مع الفنانين.. صالحتها بعد وفاتها بـ 12 عاماً

فتاة فرنسية بملابس مثيرة تثير غيرة أحلام على زوجها.. شاهد تعليقها المُضحك

فتاة فرنسية بملابس مثيرة تثير غيرة أحلام على زوجها.. شاهد تعليقها المُضحك

عربي

مقرب من نتنياهو يدعو (الدروز) لإقامة دولة لهم في سوريا

مقرب من نتنياهو يدعو (الدروز) لإقامة دولة لهم في سوريا

سابقة تاريخية لحُجاج الأردن.. القوافل صوب مكة مباشرةً

سابقة تاريخية لحُجاج الأردن.. القوافل صوب مكة مباشرةً

مستشار الملك سلمان: سنبني الكنائس قريباً في السعودية

مستشار الملك سلمان: سنبني الكنائس قريباً في السعودية

الحوثيون يشنون هجوماً بطائرات مسيّرة على قاعدة جوية سعودية

الحوثيون يشنون هجوماً بطائرات مسيّرة على قاعدة جوية سعودية