فرنسا تُغلق مفاعلات نووية بسبب خطر الحر

رام الله - دنيا الوطنأكد متحدث باسم شركة المرافق الفرنسية (إي. دي. إف)، أن شركته، أوقفت أربعة مفاعلات نووية في 3 محطات كهرباء بسبب الموجة الحارة، التي تجتاح أوروبا حالياً.وقال المتحدث: إن ارتفاع درجة حرارة الماء في نهري الرون والراين، اللذين تضخ المحطات الثلاث المياه منهما للتبريد، أدى لإغلاق مؤقت للمفاعلات، وفق ما نقلت (يورو نيوز).يذكر، أن فرنسا تشهد هي ومعظم الدول الأوروبية، طقساً شديد الحرارة في المناطق الجنوبية، حيث تظهر توقعات الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة، تصل إلى 37 مئوية في وادي (الرون).