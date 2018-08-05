مستشار الملك سلمان: سنبني الكنائس قريباً في السعودية

رام الله - دنيا الوطنأكد مستشار للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أن المملكة العربية السعودية، قد تتخذ قرارات مهمة بشأن بناء الكنائس فيها.وقال المستشار السعودي "الذي لم يتم الكشف عن هويته": إن السلطات في المملكة، تعتبر أن افتتاح كنيسة في المملكة العربية السعودية مسألة وقت.وكانت تقارير إعلامية، أشارت إلى أن مندوبين عن الفاتيكان، عقدوا محادثات سرية مع السلطات السعودية؛ لبناء كنائس فيما أسمته تلك المصادر "موطن محمد"، في إشارة إلى المملكة العربية السعودية، وفق ما نقل موقع (خبرني) الأردني.