السلفادور تُؤكد دعمها للقضية الفلسطينية

أكد وزير خارجية السلفادور كارلوس كاستانيدا، دعم بلاده للقضية الفلسطينية، واصفا إياها بـ"أعدل قضية في العالم، تعرضت للقمع والتشويه والإبادة".





وأشار إلى أن إصرار الشعب الفلسطيني في كل أركان الأرض، يجعله كل يوم أقرب إلى الحرية والتحرير، مشدداً على دعم فلسطين في كل المنابر، ومعرباً عن أمله بأن يزور القدس عاصمة الدولة الفلسطينية قريباً.





جاء ذلك خلال اجتماع السفير الفلسطيني لدى السلفادور مروان البوريني، مع الوزير كاستانيدا في مقر وزارة الخارجية، بحضور مدير دائرة الشرق الأوسط.





وأطلع السفير البوريني كاستانيدا على الوضع السياسي في فلسطين، والمحاولات الإسرائيلية لطمس جوهر القضية من قبل الإدارة الأميركية، والممارسات اليومية للاحتلال على الأرض، من خلال زيادة الاستيطان، وتهويد القدس، واستمرار حصار قطاع غزة، وإبادة أي أمل للتوصل لحل على أساس الدولتين.





كما طرح الأمور المتعلقة في فتح أول سفارة لدولة فلسطين في جمهورية السلفادور، حيث من المقرر أن تبدأ أعمالها خلال الأسابيع المقبلة.





واتفق الجانبان على تعزيز التعاون والتواصل بين البلدين، وتفعيل الاتفاق الزراعي الذي تم توقيعه عام 2015.

رام الله - دنيا الوطن