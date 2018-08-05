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الحوثيون يشنون هجوماً بطائرات مسيّرة على قاعدة جوية سعودية

الحوثيون يشنون هجوماً بطائرات مسيّرة على قاعدة جوية سعودية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، أمس السبت، شن هجوم جوي بطائرات مسيَرة، استهدف قاعدة الملك خالد الجوية في مدينة خميس مشيط جنوبي المملكة السعودية.

وقالت قناة (المسيرة) الناطقة باسم الحوثيين: "إن سلاح الجو المسيّر، شن هجوماً جوياً على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بطائرة (قاصف 1)".

ولم تورد القناة مزيداً من التفاصيل، كما لم يصدر أي تعليق من الجانب السعودي، أو التحالف العربي، حول الحادث حتى اللحظة.

وبدأت الجماعة المسلحة خلال الآونة الأخيرة، بشن هجمات بواسطة طائرات صغيرة دون طيار، تحمل قنابل متفجرة، تقول الجماعة إنها صُممت محلياً، تستهدف أهدافاً عسكرية ومدنية في أراضي المملكة، بحسب ما جاء على موقع (القدس العربي).

ودرجت الجماعة خلال الأعوام الثلاثة منذ بدء الحرب في 26 آذار/ مارس 2015 على قصف الأراضي السعودية بصواريخ باليستية متوسطة وطويلة المدى، لكن غالباً ما تنتهي تلك الهجمات الصاروخية بإحباطها من قِبل منظومة الدفاع الجوية (الباتريوت) السعودية. 

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