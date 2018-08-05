شؤون فلسطينية

ما هو الوضع القانوني لوكالة (أونروا)؟

ما هو الوضع القانوني لوكالة (أونروا)؟
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، "إن الأمم المتحدة في قرارها الخاص بإنشاء وكالة أونروا ربطته بالفقرة (1) من قرار حق العودة رقم 194 لسنة 1948، وهذا يعني أن مضمون قرار إنشائها يحمل هدفاً سياسياً، هو تسهيل عودة اللاجئين، وليس فقط تحمل مهمة تقديم خدمات إنسانية فقط".

وأضاف عيسى، "الربط بين قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة رقم 194 ووكالة (أونروا)، يؤكدان أن صلاحيتها تتعدى الصلاحية التنفيذية التي تتطلب بقائها على جانب الحياد، فهناك جانب ومضمون سياسي لدور الوكالة، يتمثل في تسهيل عودة اللاجئين إلى بيوتهم وممتلكاتهم، والتعويض على أساس التزام المجتمع الدولي بمسؤوليته".

وتابع، "المضمون السياسي للوكالة يتمثل في عودة اللاجئين وتعويضهم، فثمة مضمون سياسي آخر نص عليه تعويض أونروا للاجئين، وذلك أن الوكالة تنظر للمشكلة الفلسطينية على أنها نزاع على أرض، وليس صراع فلسطيني إسرائيلي على الوجود، تتمثل في طرد هؤلاء الفلسطينيين من وطنهم".

ولفت عيسى "هذا يعني أن إسرائيل تنازع الفلسطينيين على أرضهم أو حقهم في إقامة وطن، كما نص وعد بلفور وأيده صك الانتداب ومنحته الأمم المتحدة الصفة الشرعية بالقرار رقم 181 لسنة 1947م".

وأشار، "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، أُنشئت بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 الصادرة في 8 كانون الأول/ ديسمبر 1949 حيث تعتبر أونروا الوكالة الدولية التي قامت من قبل المنظمات الطوعية الخاصة رسمياً في أيار/ مايو في العام 1950 في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة الأردن لبنان وسوريا وداخل إسرائيل- فلسطين 1948".

وقال عيسى "فوضت الجمعية العامة وكالة الغوث الدولية أونروا لفترة قصيرة الأمد؛ لحين التوصل إلى حل دائم لقضية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين، بموجب قرار الجمعية العامة 194 الذي أصدرته الجمعية في كانون الأول/ ديسمبر من العام 1948".

ونوه: "ظلت الوكالة منذ إنشائها حتى يومنا هذا تقدم الخدمات التعليمية، والصحية، والخدمات الاجتماعية لنحو خمسة ملايين ونصف المليون لاجئ، لا يزالون بدورهم ينتظرون الحل الدائم والشامل لقضيتهم على أساس مواثيق القانون الدولي، وقرار الأمم المتحدة رقم 194".

وشدد عيسى "منذ نشوء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين سنة 1948 وكل عام تدرج قضية اللاجئين الفلسطينيين على جدول أعمال الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، فتؤكد الجمعية حقوق اللاجئين وخاصة (حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا، واقتلعوا منها، وتطالب بإعادتهم".

وتابع، "لكن غياب العقوبات، أدى إلى تمادي إسرائيل وعدم تقيدها بتنفيذ القرارات الدولية ذات الشأن، وبغض النظر عما تتعامل وتتصرف به إسرائيل يبقى القرار 194 ذا أهمية حيوية بالنسبة إلى القضية الفلسطينية، هو أن هذا القرار وحده يعرف حقوق اللاجئين الفلسطينيين بصورة جماعية، ويطالب بحقهم في العودة
كمجوعة قومية".

أخبار ذات صلة

وسط ترقب كبير.. (كابينت) يناقش اليوم اتفاق التهدئة مع حماس

وسط ترقب كبير.. (كابينت) يناقش اليوم اتفاق التهدئة مع حماس

شاهد: هل يستغني الشباب عن الهاتف المحمول في حياتهم اليومية؟

شاهد: هل يستغني الشباب عن الهاتف المحمول في حياتهم اليومية؟

فتح: حماس ترفض إنهاء سيطرتها على قطاع غزة

فتح: حماس ترفض إنهاء سيطرتها على قطاع غزة

السلفادور تُؤكد دعمها للقضية الفلسطينية

السلفادور تُؤكد دعمها للقضية الفلسطينية

أزمة خانقة بسبب إغلاق حاجز (الكونتينر) في بيت لحم

أزمة خانقة بسبب إغلاق حاجز (الكونتينر) في بيت لحم

مجلس محلي بردلة يُطالب بلجنة تتولى إدارة توزيع المياه في الأغوار

مجلس محلي بردلة يُطالب بلجنة تتولى إدارة توزيع المياه في الأغوار

ارزيقات: يجب إعادة النظر في التشريعات المرورية المطبقة في فلسطين

ارزيقات: يجب إعادة النظر في التشريعات المرورية المطبقة في فلسطين

خمسة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

خمسة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

شاهد: هل يستغني الشباب عن الهاتف المحمول في حياتهم اليومية؟

شاهد: هل يستغني الشباب عن الهاتف المحمول في حياتهم اليومية؟

السلفادور تُؤكد دعمها للقضية الفلسطينية

السلفادور تُؤكد دعمها للقضية الفلسطينية

أزمة خانقة بسبب إغلاق حاجز (الكونتينر) في بيت لحم

أزمة خانقة بسبب إغلاق حاجز (الكونتينر) في بيت لحم

مجلس محلي بردلة يُطالب بلجنة تتولى إدارة توزيع المياه في الأغوار

مجلس محلي بردلة يُطالب بلجنة تتولى إدارة توزيع المياه في الأغوار

ارزيقات: يجب إعادة النظر في التشريعات المرورية المطبقة في فلسطين

ارزيقات: يجب إعادة النظر في التشريعات المرورية المطبقة في فلسطين

وفد من جامعة النجاح الوطنية يختتم زيارته للولايات المتحدة الأمريكية

وفد من جامعة النجاح الوطنية يختتم زيارته للولايات المتحدة الأمريكية

الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال حزيران

الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال حزيران

ضمن المقترحات المصرية والأممية.. هل تبحث حماس هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل؟

ضمن المقترحات المصرية والأممية.. هل تبحث حماس هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل؟

منوعات

صفعة جديدة لـ&#34;تامر حسني&#34; بعد تسريب ألبومه &#34;عيش بشوقك&#34; كاملاً

صفعة جديدة لـ"تامر حسني" بعد تسريب ألبومه "عيش بشوقك" كاملاً

فيديو: ريجيم معتز الدمرداش يتسبب في فقدانه لـ30 كيلو.. تعرف عليه

فيديو: ريجيم معتز الدمرداش يتسبب في فقدانه لـ30 كيلو.. تعرف عليه

بالتفاصيل: حذف مشاهد ياسمين صبري من فيلم &#34;الديزل&#34;

بالتفاصيل: حذف مشاهد ياسمين صبري من فيلم "الديزل"

فيديو.. ريهام عبد الغفور: محدش كان بيعجب بيا لأني رفيعة

فيديو.. ريهام عبد الغفور: محدش كان بيعجب بيا لأني رفيعة

من لعبة البوكر لعشق الرضاعة الطبيعية.. أشياء يدمنها المشاهير تعرف عليها

من لعبة البوكر لعشق الرضاعة الطبيعية.. أشياء يدمنها المشاهير تعرف عليها

صوت ذكرى&#34;النشاز&#34; أقدم خلافات أحلام مع الفنانين.. صالحتها بعد وفاتها بـ 12 عاماً

صوت ذكرى"النشاز" أقدم خلافات أحلام مع الفنانين.. صالحتها بعد وفاتها بـ 12 عاماً

فتاة فرنسية بملابس مثيرة تثير غيرة أحلام على زوجها.. شاهد تعليقها المُضحك

فتاة فرنسية بملابس مثيرة تثير غيرة أحلام على زوجها.. شاهد تعليقها المُضحك

شاهد: 1000 وردة لـ&#34;ضحايا التعذيب&#34; على ضريحها.. مي سكاف إلى مثواها الأخير

شاهد: 1000 وردة لـ"ضحايا التعذيب" على ضريحها.. مي سكاف إلى مثواها الأخير

شاهد: شاب يُقلد أصوات الرئيسين محمود عباس وصدام حسين والفنان فراجين وآخرين

شاهد: شاب يُقلد أصوات الرئيسين محمود عباس وصدام حسين والفنان فراجين وآخرين

السبب الحقيقي لطلاق حليمة بولند غير متوقع.. هذا ما أجبرها على فعله

السبب الحقيقي لطلاق حليمة بولند غير متوقع.. هذا ما أجبرها على فعله

عربي

مستشار الملك سلمان: سنبني الكنائس قريباً في السعودية

مستشار الملك سلمان: سنبني الكنائس قريباً في السعودية

الحوثيون يشنون هجوماً بطائرات مسيّرة على قاعدة جوية سعودية

الحوثيون يشنون هجوماً بطائرات مسيّرة على قاعدة جوية سعودية

بعد (هاكاثون الحج).. القحطاني يكشف عن مبادرة لبرامج تلفزيون الواقع

بعد (هاكاثون الحج).. القحطاني يكشف عن مبادرة لبرامج تلفزيون الواقع

مصر.. القضاء على 11 مسلحاً عقب اغتيال سياسي بارز في العريش

مصر.. القضاء على 11 مسلحاً عقب اغتيال سياسي بارز في العريش