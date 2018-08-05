مجلس محلي بردلة يُطالب بلجنة تتولى إدارة توزيع المياه في الأغوار

رام الله - دنيا الوطنطالب رئيس مجلس محلي بردلة علي الشاتي، بتشكيل لجنة من قبل سلطة المياه، تتولى إدارة توزيع المياه، وإعادة تأهيل الشبكات، ورفع قدرة المياه في البلدة إلى جانب كردلة وعين البيضاء بالأغوار، بسبب النقص الحاد في كمية مياه الشرب والزراعة.وأضاف الشاتي لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الأحد، أن وزارة الطاقة، طرحت عطاء لشراء عدادات كهرباء في بردلة، لضبط الكهرباء، والقدرة على الجباية لتسديد الديون المتراكمة على المواطنين.