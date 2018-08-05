ارزيقات: يجب إعادة النظر في التشريعات المرورية المطبقة في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنطالب الناطق باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بإعادة النظر في التشريعات المرورية المطبقة في فلسطين، بسبب ارتفاع نسبة الوفيات، جراء حوادث السير.ودعا ارزيقات في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الأحد، إلى وجود رقابة مجتمعية في المناطق التي لا تعمل بها الشرطة من قبل المواطنين والسائقين أنفسهم.وأشار ارزيقات إلى أن أسباب ارتفاع نسبة حوادث السير، والتي أودت بحياة ستة أشخاص خلال الأسبوع الماضي، هو عدم الالتزام بقوانين السير، والسرعة الزائدة، والتجاوز الخاطئ، وعدم الامتثال للإرشادات المرورية.