خمسة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

رام الله - دنيا الوطنيواصل خمسة أسرى في سجون الاحتلال، إضرابهم المفتوح عن الطعام لفترات تتراوح ما 15 إلى 20 يوماً ضد سياسة الاعتقال الإداري المتواصلة بحقهم.وقال نائب مدير الوحدة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين المحامي جميل سعادة، لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الأحد: إنه لا يوجد حتى اللحظة أي حوار أو تفاوض مع الأسرى المضربين، متوقعاً أن هناك جديداً بالخصوص خلال الأيام القادمة.من جهة ثانية، قال سعادة: إن الأسرى الإداريين، يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، ومثولهم أمامها، وذلك منذ أكثر من شهرين.