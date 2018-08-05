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وفد من جامعة النجاح الوطنية يختتم زيارته للولايات المتحدة الأمريكية

وفد من جامعة النجاح الوطنية يختتم زيارته للولايات المتحدة الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
ضمن مشروع (المستقبل الأخضر للتبادل) والممول من مؤسسة (Aspen Institute – Stevens Initiative) الأمريكية قام وفد من جامعة النجاح بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية، ضم الدكتور معتصم بعباع، مدير المشروع، ومدير وحدة أبحاث البناء والمواصلات، والدكتور سامح منى، من قسم هندسة العمارة، بالإضافة الى ستة طلاب، وهم الفائزون في مسابقة تصميم مبنى أخضروهم: رسل حسين، حنان قصراوي، رند مصطفى، رمزي شديد، علا بعارة، ونرمين الشايب من قسم هندسة العمارة بالجامعة، وقد أمضي الوفد الأيام الثلاثة الأولى في العاصمة واشنطن، ثم أسبوعاً كاملاً في جامعة ولاية أريزونا الأمريكية وهي الشريك في هذا المشروع.

خلال زيارة واشنطن قام الوفد بزيارة مؤسسة Aspen Institute والتقى المشرفين على برنامج Stevens Initiative الممول للمشروع، حيث كان في استقبالهم كل من السيد محمد عبد القادر المدير التنفيذي للبرنامج، واندي شافير المشرفة الإدارية عن البرنامج، وطاقم البرنامج في واشنطن.

كما كان في استقبالهم السيد برنت بريمر مسؤول الشؤون الثقافية بالخارجية الأمريكية والسيد اليكا لجيلك مسؤول التبادل الثقافي بوزارة الخارجية الأمريكية، حيث ناقش الجميع سير العمل بالمشروع، وما تم تحقيقه خلال عام كامل منذ بدء العمل به والخطة المستقبلية والمراحل القادمة من المشروع، وقد أبدى الجميع سعادتهم بالزيارة والنتائج الطيبة التي تم تحقيقها والمتوقعة بالمراحل القادمة، كما نقل الدكتور بعباع تحيات إدارة الجامعة لمؤسسة (Aspen Institute-Stevens Initiative) وشكرهم على دعم المشروع وتطلع الجامعة الى تطوير التعاون الدولي من خلال التبادل عبر الواقع الافتراضي.

كما قام الوفد بزيارة الى مركز الأبحاث المتقدمة التابع لجامعة (Virginia Tech) في منطقة أرلينغتون القريبة من واشنطن والتقوا بمدير المركز، البروفيسور سيف الرحمن، وعدد من الباحثين في المركز، حيث قدم مدير المركز نبذة عن تأسيسه والأبحاث التي يقوم بها، خاصة في مجال إدارة الطاقة وتطوير أنظمة الطاقة بالمباني، وخلال الزيارةقام الوفد بجولة في مختبرات المركز، والتقوا بالباحثين الذين قدموا عرضاً عن أبحاثهم خاصة ما يتعلق منها بالطاقة في المباني، بعدها قام الوفد بزيارة عدد من المباني الخضراء في نفس المنطقة، بالإضافة إلى زيارة عدد من المتاحف في مدينة واشنطن، ثم غادر الوفد إلى مدينة تمبي في ولاية اريزونا، حيث توجد جامعة ولاية اريزونا الأمريكية الشريك في عملية التبادل الثقافي.

خلال أسبوع كامل وضع برنامج مكثف أشرف عليه الزميل البروفيسور هارفي بريان من قسم العمارة بالجامعة، حيث اشتمل البرنامج على لقاءات ومحاضرات مختلفة وزيارات إلى مكاتب هندسية متخصصة في مجال المباني الخضراء، كذلك تم ترتيب لقاءات مع عدد من الطلبة في الجامعة، الذين شاركوا بالمشروع، كما قام الوفد بزيارة إلى مشروع سولانا لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في ولاية اريزونا برفقة المهندس الفلسطيني الأصل، أسامة الشامي، من شركة الكهرباء في العاصمة فينكس.

كذلك زار الوفد مشروع مركز الأبحاث (Biosphere) الضخم والمتخصص في البيئات الطبيعية المختلفة، إضافة إلى زيارات لمبانٍ خضراء في عدة مناطق بالولاية، وقد قدم الطلبة الفائزون بالمسابقة مشاريعهم أمام أساتذة مختصين من الجامعة وطلبة قسم العمارة وعدد من المعماريين المعروفين في هذا المجال، حيث أبدى الجميع إعجابهم وتقديرهم للأفكار الإبداعية في تلك المشاريع.

وفي ختام الزيارة قدمت السيدة جيسيكا أوتن، هدايا رمزية وشهادات تقديرية للطلبة من عمادة كلية الاستدامة في الجامعة.

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