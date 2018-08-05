بعد (هاكاثون الحج).. القحطاني يكشف عن مبادرة لبرامج تلفزيون الواقع



وأضاف رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبرالي: "نعمل حاليًا على مبادرة برامج تلفزيون الواقع، التحدي يكمن في كيفية تقديمها بطريقة مشوقة وممتعة ومفيدة في ذات الوقت، أتمنى أن يكون طموح من يشاهدها من أبنائنا أن تتغير أحلامهم لتكون بناء أبل أو مايكروسوفت او فيسبوك جديدة، مازلنا نتفاوض بذلك مع عدد من القنوات وسنخطركم بما يتم".



وكانت المملكة، قد أطلقت (هاكاثون الحج)، والذي كان الأكبر في العالم، بعد أن شارك فيه 2590 مطوراً برمجياً، وذلك في التجربة الأولى للسعودية في هذا المجال، وبتنظيم الاتحاد السعودي للأمن السيبرالي والبرمجة والدرونز.



شهدت النسخة الأولى من الهاكاثون مشاركة عبقري التكنولوجيا ستيف ووزنياك، أحد مؤسسي شركة (أبل)، وجيمي ويلز، أحد مؤسسي موقع (ويكيبيديا)، ليكون هذا الحدث وفقاً لمنظميه "أكبر حدث تقني يعقد في الشرق الأوسط".

وقال القحطاني في سلسلة تغريدات نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع (تويتر): "الساعة الثامنة مساءً إعادة للحفل الختامي لـ (هاكاثون الحج) على قناة الرياضة السعودية، كنت أتحسر حين أشاهد أبناءنا وبناتنا ينغمسون بمتابعة برامج مسابقات الأغاني، حاولنا الاستفادة من ذلك في تجربتنا الجديدة، سنتعلم من أخطائنا ونستفيد ونسعد بملاحظاتكم"، بحسب ما جاء على موقع (سي ان ان).