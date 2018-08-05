بحضور الأعلام والنشيد.. إسرائيل تشارك في بطولات الجودو بالدول العربية

رام الله - دنيا الوطن

قال تلفزيون (i24news) الإسرائيلي: إنه بعد مرور أسبوعين على قرار الاتحاد الدولي للجودو، بعدم السماح للإمارات العربية المتحدة باستضافة بطولة الجائزة الكبرى للجودو، وكذلك في أي دولة عربية أخرى، بسبب مقاطعة إسرائيل، تمكن موريس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو من التوصل إلى تفاهم مع مسؤولي رياضة الجودو في دولة الإمارات العربية.



وحسب القناة، فإن الاتحادات العربية لرياضة الجودو، ستسترد حقها باستضافة بطولة الجائزة الكبرى بالجودو؛ ولكن عليها أن تمكن إسرائيل من المشاركة تحت العلم الإسرائيلي، لافتةً إلى أنه في حال فاز المتسابق الإسرائيلي بميدالية ذهبية، فعلى المنظمين إسماع النشيد الوطني الإسرائيلي "هتكفا" على شرف الإسرائيلي الفائز في البلد العربي.





وأضافت القناة: "سيكون العلم الإسرائيلي موجوداً في كل مكان رسمي في محيط البطولة، وعلى لوحة النتائج وبالطبع على رداء الرياضيين المشاركين، حيث يعتبر هذا حدثاً غير مسبوق في التعامل مع الرياضيين الإسرائيليين في البطولات الدولية التي تقام في الدول العربية".





وتابعت: "لقد كان يسمح للإسرائيليين حتى الآن المشاركة في هذه البطولات، ولكن دون إظهار هويتهم الإسرائيلية، في شتى أنواع البطولات من الجودو إلى الإبحار والتنس".







هذا ولم يتلق اتحاد الجودو الإسرائيلي بلاغاً رسميًا في هذا الشأن، وإلى أن يحدث ذلك، فإنه يمتنع عن التعقيب على ذلك، وفق القناة.



يذكر، أن تنظيم بطولات الجودو في دول الخليج، هو مصلحة لاتحاد الجودو الدولي كذلك، فبطولة كهذه تكلف الاتحاد الدولي نحو مليون دولار، وهو لا يتحمل أي تكاليف في أبو ظبي، ولهذا فالاتحاد الدولي معني بالإبقاء على تنظيم هذه البطولات في أبو طبي، وأنه بمجرد الإعلان عن إلغاء البطولات في أبو ظبي، وفي تونس، تقدمت دول أخرى على الفور، لتكون بديلة، لتقيم هي هذه البطولات.ومن المنتظر، أن يتخذ القرار النهائي صبغة رسمية لغاية بطولة العالم المزمع تنظيمها الشهر القادم في أذربيجان، حيث من المتوقع حضور ممثلي دول من العالم العربي المنافسة، ومن المتوقع بالطبع تواجد مسؤولين من رابطة الجودو الإسرائيلية.