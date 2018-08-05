الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال حزيران

رام الله - دنيا الوطنسجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضا مقداره 5.22% خلال شهر حزيران الماضي، مقارنة بشهر أيار، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 93.30 خلال الشهر المرصود، مقارنة بـ98.44 خلال الشهر الذي سبقه. (شهر الأساس كانون الأول 2015=100).وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء، خلال تقرير أعده بهذا الخصوص، ونشرت نتائجه اليوم الأحد، أن أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها سجلت انخفاضا مقداره 20.51%، والتي تشكل أهميتها النسبية 0.78% من إجمالي أنشطة الصناعة.كما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضا مقداره 9.81% والتي تشكل أهميتها النسبية 4.06% من إجمالي أنشطة الصناعة.وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضا مقداره 5.52% خلال شهر حزيران 2018 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 83.19% من إجمالي أنشطة الصناعة.في حين سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 7.91% والتي تشكل أهميتها النسبية 11.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضا خلال شهر حزيران 2018 مقارنة بشهر أيار 2018 أهمها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، صناعة المنتجات الغذائية، نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، صناعة الملابس، صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الأثاث.