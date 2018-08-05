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اغتيال عالم سوري بارز بتفجير سيارته بريف حماة

اغتيال عالم سوري بارز بتفجير سيارته بريف حماة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وقع مساء أمس السبت، انفجار عنيف هز شرقي مدينة مصياف بريف حماة وسط سوريا، أسفر عن مقتل العالم السوري عزيز أسبر، مدير البحوث العلمية بالمدينة، وسائقه.

وبحسب وكالة (سبوتنيك) فإن الدكتور أسبر وسائقه، لقيا حتفهما نتيجة الانفجار، الذي استهدف سيارتهما، في حين أصيب شخص ثالث يبدو أنه مدني كان موجوداً في المكان.

وقالت الوكالة: "تم نقل الضحيتين والمصاب إلى مشفى مصياف الوطني، حيث تم التعرف على جثتي الضحيتين، فيما لا تزال الرعاية الطبية اللازمة، تقدم للشخص الثالث الذي أصيب بجروح بالغة".

وكانت مصادر محلية في مدينة مصياف، قالت: "إن الانفجار المذكور نجم عن حادث مروري، تعرضت له سيارة محملة بالذخيرة في طريق وعرة شرقي المدينة، وذلك نظراً لشدة الانفجار، الذي هز المدينة بأكملها، فيما يؤشر على أن عملية اغتيال محكمة تقف وراء التفجير الذي راح ضحيته أحد أهم العلماء في محافظة حماة".

وفي الغضون، تحدثت مصادر إعلامية، أن تنظيم الدولة أعدم في توقيت التفجير نفسه، طالب بحوث علمية كان اختطفه منذ نحو أسبوع خلال الهجوم الذي شنه على قرى شرقي السويداء، ما اعتبرته المصادر الإعلامية تأكيداً من التنظيم المسلح على استمراره كآلة قتل في سورية، بالتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف سابقاً مركز البحوث العلمية في مصياف بعدة غارات.

وكانت طائرات إسرائيلية، أغارت في أيلول/ سبتمبر2017  من الأجواء اللبنانية على مركز البحوث العلمية في منطقة مصياف بريف حماة الغربي، ما أدى إلى مصرع شخصين وخسائر مادية كبيرة.

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