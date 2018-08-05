شؤون فلسطينية

أبرزها حل السلطة والتشريعي.. هذه الملفات التي سيبحثها المجلس المركزي

أبرزها حل السلطة والتشريعي.. هذه الملفات التي سيبحثها المجلس المركزي
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
علمت "دنيا الوطن" من مصادر فلسطينية مطلعة، أن المجلس المركزي المقرر عقده منتصف الشهر الجاري، سيناقش جملة من الملفات والقضايا المهمة؛ أبرزها حل السلطة الفلسطينية، والانتقال إلى مرحلة دولة فلسطين.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها، أن المجلس المركزي، سيناقش حل كافة هيئات ومؤسسات السلطة الفلسطينية بما فيها المجلس التشريعي، وذلك في إطار التحضيرات للإعلان عن دولة فلسطين، موضحةً أن المجلس سيتخذ قرارات مهمة.

وحول جدول أعمال المجلس المركزي، أشارت المصادر إلى أن المجلس المركزي، سيناقش عدداً من الملفات أبرزها:

1. مناقشة تقرير اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بشأن تطبيق قرارات المجلس الوطني.

2. متابعة تنفيذ قرارت المجلس الوطني الصادرة في دورته الأخيرة. 

3. مناقشة سبل التحرك على الصعيد الدولي في ضوء نقل السفارة الأمريكية للقدس، وانسداد أفق التسوية.

4. مناقشة وضع آليات تعزيز صمود أهلنا في القدس لمواجهة عمليات التهويد الإسرائيلية.

5. ما يتعرض له قطاع غزة من حصار وعدوان إسرائيلي

6. سبل تعزيز الوحدة الوطنية، ومصير تنفيذ اتفاقيات المصالحة.

7. سبل التصدي لقوانين الكنيست الإسرائيلي العنصرية، بما فيها قانون القومية.

8. مناقشة آليات الانتقال من مرحلة السلطة الفلسطينية إلى مرحلة الدولة، وحل السلطة وتحويلها لدولة وحل المجلس التشريعي.

9. مناقشة وضع آليات لعمل اللجان الدائمة للمجلس الوطني، وتفعيل عمل مؤسسات ودوائر منظمة التحرير.

ونوهت المصادر، إلى أن المجلس المركزي بصدد اتخاذ قرارات مهمة، تصدياً لكافة الإجراءات الإسرائيلية والأمريكية بحق الشعب الفلسطيني.

ووفق المصادر، فمن المقرر أن يصدر المجلس المركزي قرارات حاسمة، فيما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية. 

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