(شهداء الأقصى) لا تهدئة مجانية مع الاحتلال تتساوق والمقترحات الأمريكية





وهذا دليل على ان ما يقدم هو تهدئه مجانية تبنى على جثامين الشهداء وانات الجرحى وعذابات الاسرى في سجون الاحتلال والذي يفترض بالمهرولين نحو التهدئه ان لايكون هناك اى اتفاق دون ضمان بالافراج عن كافة الاسرى في سجون الاحتلال.





و"التهدئة لا يمكن تطبيقها إلا بالتوافق، ولا يوجد تهدئة مجانية من جانب واحد ولا على حساب دماء شعبنا ولا هدنه دون ضمان وقف العدوان المستمر في الضفة الغربية والمتمثل بالاعتقالات اليومية لمناضلينا ولابناء شعبنا وان لا تهدئه دون رفع كافة الحواجز التي تقطع اوصال ضفتنا الغربية الى كانتونات ولا تهدئه مع الاحتلال دون رفع كامل للحصار عن قطاع غزة والضقة الغربية واعادة بناء مطار الشهيد ياسر عرفات واستكمال بناء ميناء غزة وإننا لسنا بحاجه الى اى موانى خارج فلسطين ولسنا بحاجة لتنسيقات لوجود مطار دولي يخدم الفلسطينيين دون اعادة تشغيل مطار الشهيد ياسر عرفات برفح.



وأكدت كتائب شهداء الاقصى التفافها حول القيادة الفلسطينية لمواجهة القرار الأميركي الظالم بشأن القدس، وتمسكها بالثوابت الوطنية، المتمثلة، بما يشمل حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وإزالة كافة المستعمرات الإسرائيلية وتحرير الأسرى من باستيلات الاحتلال.



وأضافت الكتائب أنها ستبقى دائماً في قلب الحدث الفلسطيني وفي قلب الميدان، و ستبقى حامية المشروع الوطني الفلسطيني ولن تتخلى عن الالتحام مع أبناء شعبها وستبقى دوما كما عهدها شعبنا بمقدمة الصفوف في مقاومة الاحتلال والدفاع عن أبناء شعبها وصد العدوان عنه.



ودعت الكتائب إلى ضرورة الاسرع في انجاز اتمام ملف المصالحة الوطنية كهدف أساسي وجوهري لتمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية لموجهة كافة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية في هذه الظروف الصعبة، والتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.



وأضافت الكتائب أنها متمسكة بالنضال المشروع ضد الاحتلال الصهيوني الذي كفلته كافة المواثيق الدولية حتى اقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتبارك كافة أساليب المقاومة الشعبية كعنوان المواجهة في هذه المرحلة التي يخوضها شعبنا الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي القدس للخلاص من الاحتلال واسقاط صفقة القرن هي امتداد لنضال شعبنا التي ستتواصل حتى انجاز الحقوق الفلسطينية.



وتقدمت الكتائب بتحية اجلال واكبار إلى الشهداء الاكرم منا جميعا والجرحى وأسرى الحرية البواسل في سجون دولة الاحتلال الاسرائيلي.

ونحذر المتهافتين على إبرام الصفقات المشبوهة التي تنتقص من حقوق شعبنا في كافة أماكن تواجده على حساب المشروع الوطني وتجاهل وقفز واضح لجهود إنجاز المصالحة، وإنهاء الانقسام والمضى قدماً مع مقترحات الإدارة الامريكية الرامية لفصل قطاع غزة عن الكل الوطني، وإنهاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بشكل مجاني دون مراعاة لحقوق اللاجئين الفلسطينيين التي كفلتها القوانين والقرارات الدولية كهدية مجانية للاحتلال ومشروعه التصفوي للقضية.وشددت الكتائب على أنه لا تهدئة مجانية مع الاحتلال الغادر، بل يجب أن تكون التهدئة متبادلة ومتزامنة وشاملة، وتضم رفع الحصار وفتح المعابر ووقف الاغتيالات والتوغلات المتكررة ضد قطاع غزة.ووقف طائرة الزنانة التى تصول وتجول في أجواء قطاع غزة، ولا بد من إعادة فتح كافة المعابر، وتسهيل وصول أبناء شعبنا إلى المحافظات الشمالية في الضفة الغربية.وشددت كتائب شهداء الأقصى على أنها على جاهزيتها دوماً بكل الإمكانيات المتاحة كبرت أم صغرت للدفاع عن أبناء شعبنا وصد العدوان عن قطاع غزة، وأنها لن تدخر جهدًا في إيقاع الخسائر في صفوف الاحتلال الإسرائيلى، و إننا نأخذ التهديدات الإسرائيلية في حال فشلت مبادرات التهدئة الإنسانية بشن عدوان جديد على قطاع غزة على محمل الجد، والاحتلال يهيئ الأجواء الداخلية والخارجية لارتكاب حماقة ومجزرة جديدة ضد غزة".وطالبت كتائب شهداء الاقصى حركة حماس التي تمتلك ورقة الضغط المتمثلة بوجود جنود الاحتلال أسرى لديها بعدم توقيع أي اتفاق مهما صغر أو كبر دون ضمانات حقيقية تضمن تبيض سجون الاحتلال من الأسرى الفلسطينيين.وأضافت كتائب شهداء الأقصى عن أى تهدئه يتحدثون ودولة الاحتلال دمرت خط الهدنة إبان الاحتلال عام 1967 وباتت مساحه قطاع غزة 240 كيلو متراً مربعاً بدلاً من 560 كيلو متراً مربعاً حسب ملفات الأمم المتحدة.