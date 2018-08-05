البردويل مهاجماً الرئيس: (صفقة القرن) وكالتها الحصرية لصناع أوسلو

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، صلاح البردويل: "إن (صفقة القرن) وكالتها الحصرية لصناع أوسلو، وأن الذي يقول جم يقول جمل".





وأضاف البردويل، في تغريدة له عبر (تويتر)، مهاجماً حركة فتح والسلطة الفلسطينية: "إعلام حركة فتح المقاطعة ينهمك في التحذير والتخويف من أي اتفاق لرفع الحصار عن غزة باعتبار أن غزة الجيدة هي غزة المطحونة المحاصرة".





وتابع: "بذلك على كل الشعب أن ينحني إجلالاً لعباس الذي يقتل غزة، حتى يمنع عنها صفقة القرن، وصفقة القرن وكالتها الحصرية لصناع أوسلو"، حسب تعبيره.





وأكمل: "الجميع يتساءلون عن فحوى زيارة قيادة حماس إلى غزة، منهم المتفائل ومنهم المتشائم ومنهم المتشائل؛ لكن شيئاً واحداً ثابتاً يمكننا التأكيد عليه، أن الله لن يُضيع هذه التضحيات ولن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا".