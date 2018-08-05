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مصر.. القضاء على 11 مسلحاً عقب اغتيال سياسي بارز في العريش

مصر.. القضاء على 11 مسلحاً عقب اغتيال سياسي بارز في العريش
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي 11 مسلحاً مصرعهم، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، بدائرة قسم رابع العريش شمال سيناء في عملية للأمن المصري، وذلك عقب اغتيال سياسي بارز في العريش، بحسب ما أفاده مصدر أمني مصري.

وقال المصدر: "عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، تم استهداف هذه المجموعة المسلحة التي بادرت بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، ما دفعها إلى التعامل معها، وأسفر ذلك عن مقتل 11 مسلحاً"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وكان بحوزة القتلى، ثلاث بنادق آلية، وبندقية قناصة، وبندقية (خرطوش)، وكمية من الذخيرة، وعبوة ناسفة معدة للتفجير.

وجرت العملية بعد اغتيال المرشح البرلماني السابق عن حزب (الوفد) أحد رواد العمل الاجتماعي في العريش سامي الكاشف على يد مسلحين مجهولين أمام منزله في حي السلامية.

وأوضحت مصادر أمنية وشهود عيان، أن مسلحين يرجح انتماؤهم لتنظيم (ولاية سيناء) الموالي لتنظيم الدولة، فتحوا النار على الكاشف عقب عودته من صلاة العشاء، ما أدى إلى مقتله.

وتشهد محافظة شمال سيناء حملة عسكرية كبيرة، تشنها القوات المصرية ضد جماعات مسلحة على رأسها (ولاية سيناء)، (أنصار بيت المقدس) سابقاً المسؤولة عن مجموعة من الهجمات على عناصر الأمن و السياسيين في المنطقة.

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