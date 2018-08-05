أردان: شن عملية واسعة في غزة هو الخيار الأسوأ.. شاكيد: يجب وقف تسليح حماس





وقال أردان: "إن أعضاء الحكومة الإسرائيلية، مازالوا غير مدركين لكل التفاصيل التي سيتم مناقشتها، وحتى هذه اللحظة لا نعرف شيئاً، وإن اليوم في اجتماع الكابينت سنتعرف على كافة التفاصيل".





يشار إلى أن جمهورية مصر العربية بذلت جهود كبيرة للتوصل لتهدئة طويلة الأمد بين المقاومة الفلسطينية عامة وحماس خاصة، وبين الاحتلال الاسرائيلي، وذلك بعد التصعيد الأخير الذي شهده قطاع غزة.





بدورها، قالت أييلت شاكيد، وزيرة العدل الإسرائيلية: "أي ترتيبات في غزة، يجب أن تشمل نزع سلاح ووقف تسليح حركة حماس، وإعادة الجنود المفقودين".





وأضافت: "يجب ألا تقع إسرائيل بنفس الخطأ، الذي وقعت فيه بعد حرب لبنان الثانية".

رام الله - دنيا الوطناعتبر جلعاد أردان وزير الأمن العام الإسرائيلي، عضو الكابينت، أن خيار شن عملية واسعة في قطاع غزة، هو الخيار الأسوأ، مشددا على ضرورة النظر لخطة التسوية مع حركة حماس بشكل إيجابي طالما أنها لا تمس بأمن "إسرائيل"، بحسب ما جاء على موقع (ريشت 13) الإسرائيلي.