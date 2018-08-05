الشرطة والمخابرات العامة تحرران مواطناً اختُطف من مدينة الخليل



أكد ارزيقات، أن الشاب المختطف، رفض تقديم شكوى أو اتهام أي جهة بالواقعة.

رام الله - دنيا الوطنتمكنت المخابرات العامة والشرطة، من تحرير مواطن بعد ساعات قليلة من خطفه في مدينة الخليل.وقال العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة: "منذ اللحظة الأولى التي اأبلغت فيها الأجهزة الأمنية باختطاف مواطن من منطقة المنشر بمدينة الخليل، باشرت إدارة المباحث العامة والمخابرات والأجهزة الأمنية، إجراءات البحث والتحري؛ للوصول للخاطفين ومكان الاختطاف".وأضاف ارزيقات: "بعد ساعات قليلة من جريمة الخطف، توصلت المباحث والمخابرات العامة، لمكان وجوده في بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل، وكان مقيد اليدين والقدمين في أرض بالبلدة، وقد تعرض للضرب، مما تسبب له برضوض وكدمات، وتم نقله للخدمات الطبية العسكرية، ووصفت حالته الصحية بالمستقرة".