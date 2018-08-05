قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين بالضفة وتُصادر آلاف الشواكل
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، خمسة مواطنين، خلال حملة مداهمات، نفذتها في مناطق عدة بالضفة الغربية.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، خمسة مواطنين، خلال حملة مداهمات، نفذتها في مناطق عدة بالضفة الغربية.
وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات الجيش صادرت آلاف الشواكل بالخليل، زاعماً أنها مخصصة لدعم العمليات.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملات المدهمات والاعتقالات بشكل يومي، بحق المواطنين الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية.
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